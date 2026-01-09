連續15年 中信囊括運動推手獎6大獎

第17屆運動推手獎表揚典禮9日在台北表演藝術中心舉行，中信金控董事會祕書長高人傑（右）代表中信獲獎，由運動部長李洋（左）頒獎。（郭吉銓攝）

中信金控長期致力推動體育公益，培育選手躍登國際舞臺，連續15年榮獲政府肯定，旗下中國信託商業銀行與台灣人壽9日皆獲得運動部主辦「運動推手獎」之「贊助類－金質獎」、「贊助類－長期贊助獎」及「推展類－銅質獎」等6大獎項。行政院長卓榮泰、運動部長李洋出席頒獎典禮，頒贈獎座予中信金董事會祕書長高人傑及台灣人壽副總經理孫紀蘭。

高人傑表示，中國信託自1978年起舉辦「中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，開啟集團推展體育先河，迄今將近半個世紀，近十餘年藉由贊助職業隊伍及選手、自辦或支持國際賽事，讓臺灣透過體育走向世界，同時亦結合運動、慈善關懷及反毒教育，期待創造獨有公益價值，發揮影響力。

廣告 廣告

卓榮泰感謝企業界每位推手的支持，不只幫助選手在重要國際賽場繳出亮眼表現，凝聚國人向心力，更能帶動運動風氣及文化，讓全民透過運動更加健康。李洋亦以自身經歷出發，肯定企業扮演幕後推手，當選手在低潮、需要資源時，企業的信任就像是一場及時雨，讓選手可以放心在國際賽場征戰，專注於表現。

中國信託長期推動五級棒球運動，自2014年起啟動「愛接棒計畫」，12年來幫助近8,000人次，培育出42位中華隊國手及19位中華職棒大聯盟選手；由中國信託銀行冠名贊助的「中信盃黑豹旗」，參賽隊伍數亦從首屆51隊成長至每年逾200隊，為臺灣最大規模青棒賽事，享有「臺灣甲子園」美譽，迄今逾400位臺灣或旅外職棒球員曾踏上中信盃黑豹旗紅土。

台灣人壽連續9年贊助臺中市城市棒球隊—臺中台壽霸龍成棒隊，挹注資源提升球團戰力，厚實成棒競爭力；中國信託更不遺餘力支持國際棒球賽事，2026年力挺中華隊挑戰「世界棒球經典賽」，屆時將於中國信託金融園區舉辦直播派對，邀請球迷為中華隊應援。