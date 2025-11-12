連續18年送暖 新竹縣女童軍會致贈物資予華山基金會

連續十八年送暖，新竹縣女童軍會關心三失老人致贈物資予華山基金會。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

關懷弱勢長輩、傳遞社會溫暖，新竹縣女童軍會理事長李安妤十二日偕同總幹事陳梅芳、新竹縣教育局副局長林益洲，前往華山基金會竹北愛心天使寒冬送暖，致贈白米、紙尿褲、濕紙巾等「三失」長輩需要的物資。

李安妤感謝基金會成員照顧弱勢的付出，也期盼女童軍會18年如一日關懷縣內各鄉鎮社服機構弱勢團體的愛心，能夠拋磚引玉，喚起更多社會大眾共同關懷弱勢族群。

李安妤表示，「女童軍是一切人的朋友」，送暖弱勢是女童軍精神最真誠的展現。這次活動共募集價值各二萬元的物資，包括尿布、溼紙巾及白米，分送至華山基金會竹北市二處愛心天使站。

她說，這些年來女童軍會發揮助人為樂的精神，走訪縣轄內香園、德蘭中心、拙茁家園、華山基金會等團體，希望讓愛的力量在社區中擴散，帶動社會形成良善的循環。

華山基金會竹北愛心天使一站的楊婷羽站長表示，基金會成立於八十八年，提供失能、失依、失智等三失老人免費到宅服務，服務理念為「在地老化」「在家老化」，希望受服務的長者能在自己熟悉的環境、在家庭式之住所終老，基金會秉持取之於社區、服務於社區的「社區互助」理念，在「補不足」服務原則下，為社區老人提供優質服務。全臺設有約四百?個社區愛心天使站，服務近三 萬名弱勢長輩，其中竹北市有二個愛心天使站，照顧一百五十名三失老人。