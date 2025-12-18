連續2天！日陸自直升機又遭「雷射照射」 軍方斥：惡質且危險

日本陸上自衛隊立川駐屯地今（18）日宣布，隸屬陸上自衛隊東部方面航空隊的一架UH-1J直升機昨（17）日傍晚6時50分許，在靜岡縣伊豆縱貫自動車道三島加茂交流道附近上空遭「綠色」雷射照射，過程持續約一分鐘。這代表陸上自衛隊的航空器連2日遭到雷射照射。

日本陸上自衛隊一架UH-1J直升機遭遇雷射照射。（圖／NNN）

根據日媒《靜岡放送》，立川駐屯地說明，該架直升機當時正完成起降訓練，從濱松飛行場返回立川駐屯地的途中，機上載有機長及副駕駛共3人。所有機組人員均未因此受傷，機體也無損傷。

這已是連續第2日發生類似事件。16日夜間，一架隸屬千葉縣木更津市、陸上自衛隊第1輸送直升機群第106飛行隊的CH-47JA直升機，在靜岡縣裾野市上空進行訓練時，也於晚間8時至8時10分期間，遭到不明雷射照射約10分鐘。

對此，東部方面航空隊長野澤友宏透過聲明表示，「繼16日木更津駐屯地所屬直升機遭雷射照射後，今次再度發生威脅訓練中隊員安全的惡質且危險行為，實屬極為遺憾」。野澤強調，此類行為絕對不被允許，陸上自衛隊將與相關機關密切合作，採取必要的對策。

