連續2維安警執勤遇車禍 蕭美琴、卓榮泰前往探視

蕭美琴昨天台北-宜蘭行程，維安員警居然接連發生車禍！先是在頭城，路邊控制交通燈號的員警被撞成重傷；車隊回到台北，前方負責路況查報的交通分隊副分隊長又撞斷手腕。副總統蕭美琴得知消息相當難過不捨，今天和行政院長卓榮泰一起前往探視兩位員警，盼大家一起集氣，祝他們早日康復。

銀色轎車從迴轉道出來準備左轉，沒想到下一秒，砰的一聲，閃著警示燈的警用機車，從右方直直撞上後重摔倒地，員警痛到無法起身！後方同仁看到，立刻舉起指揮棒示警，因為副總統蕭美琴的車隊正在過來。

民視記者馬聖傑：「轎車就是從這個迴轉道轉出來，而撞上轎車的，其實就是副總統蕭美琴車隊，最前頭負責路況查報的警用機車。」





12/05晚上6點多，先是礁溪林姓員警，支援副總統車隊交管，遭廂型車撞成重傷；相隔38分鐘後，大約晚上七點，車隊抵達台北，行經建國南路時，在最前方負責路況查報的員警，又因沒注意車況，撞斷右手腕、四肢多處擦挫傷。

附近店家：「（聽到）煞車聲，因為聽到煞車聲，應該就覺得可能會撞到，附近店家vs.記者，（可能是車禍）對，出來看那個前導車都開走了。」

受傷的員警是55歲，在大安警分任職交通分隊副分隊長的曾文源，警專8期畢業，在交通單位已經10年之久。





接連兩起因維安勤務受傷，其中一人還在加護病房，蕭美琴第一時間請政委陳金德去探望，隔天也和行政院長卓榮泰一起前往探視兩位員警、慰問家屬。

副總統蕭美琴：「在員警執勤期間發生事故，是讓我們非常難過跟不捨，這兩位員警我們都希望大家，為他們集氣希望他們能夠平安康復。」

蕭美琴還希望大家為受傷員警集氣，順利度過危機。

