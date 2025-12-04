連續2颱池上廢樹枝堆積逾1600噸 陳瑩莊瑞雄助去化

（中央社記者盧太城台東縣4日電）今年颱風楊柳及樺加沙重創台東，造成池上鄉衛生掩埋場累積逾1600公噸廢樹枝，環境衛生出現隱憂；民進黨立委陳瑩及莊瑞雄協助爭取百萬經費，加速去化處理。

陳瑩與莊瑞雄今天共同發布新聞稿表示，今年颱風楊柳及樺加沙導致池上鄉大量樹木傾倒與折斷，災後累積超過1600公噸廢樹枝堆置於池上鄉衛生掩埋場，不僅壓縮廢棄物暫存空間，更造成環境衛生與安全疑慮；池上鄉長林建宏於10月向兩人陳情，希望協助處理這批災後堆置物。

陳瑩表示，她與莊瑞雄得知情況後立即向環境部反映，迅速協調提供百萬經費，讓池上得以啟動廢樹枝破碎與去化作業；1600公噸廢樹枝，不只是環境問題，更具高風險的安全疑慮，必須快速去化處理，才能避免災害發生。

莊瑞雄表示，台東近年受到多次颱風重創，地方清理量能有限，因此中央與地方的合作必須更快速、更精準；他也承諾，將持續協調跨部會資源，讓鄉鎮在面對災害後清理工作，不再年年陷入同樣困境。

林建宏接受中央記者電話訪問表示，冬季天氣乾燥，一旦這批廢枝葉不慎引燃，後果難以想像，感謝陳瑩與莊瑞雄全力協助，目前大型碎木機與挖土機已全面進場，加速去化堆置物，讓池上環境更安全。（編輯：陳仁華）1141204