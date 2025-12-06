連續3年來台會粉絲！町田啓太帥氣現身機場 300粉絲迎接

町田啓太7日將在台北舉行粉絲見面會，6日帥氣抵達台北，貼心蹲下與粉絲合照。（范揚光攝）

日本演員町田啓太7日將在台北舉行粉絲見面會，這已經是他連續三年來台舉行見面會，6日中午他抵達台北松山機場，一身休閒裝扮，穿著長大衣、戴著帽子，出現在大廳，手中還拿著吉他，現場湧入超過300名粉絲前來守候接機，而他也相當貼心蹲下與粉絲合照。

機場內有不少粉絲也舉著橫幅來迎接他，他一現身也立刻爆出尖叫聲，而今年剛好是他出道15周年，這回粉絲見面會由他親自參與規畫內容，就是希望粉絲能夠玩得開心。

