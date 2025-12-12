連續3年無違規肇事 458人獲優良職業駕駛獎

（中央社記者黃巧雯台北12日電）優良職業汽車駕駛人頒獎典禮今天舉行，458人獲表揚。公路局表示，參選資格須連3年無交通違規及肇事紀錄、5年內無不良刑事紀錄，對職業駕駛而言，為高度自律與專業最佳證明。

交通部公路局今天舉辦「114年度優良職業汽車駕駛人頒獎典禮」，共有458名運輸業的職業駕駛人經推薦及評選脫穎而出。

公路局發布新聞稿表示，今年度得獎者涵蓋公路汽車客運業、遊覽車客運業、計程車客運業、汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業、受僱機關團體職業汽車駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛等業別。

廣告 廣告

其中，公路汽車客運業51人、遊覽車客運業42人、計程車客運業53人、汽車貨運業220人、汽車路線貨運業44人、汽車貨櫃貨運業43人、受僱機關團體職業汽車駕駛人4人以及小客車租賃業代僱駕駛1人。

公路局表示，要成為優良職業汽車駕駛人並不容易，參選資格須符合「連續3年無交通違規及肇事紀錄」、「5年內無不良刑事紀錄」等條件，對每日在道路上執勤的職業駕駛而言，能達到3年「零違規」是高度自律與專業的最佳證明。

公路局長林福山致詞時指出，職業駕駛人長期站在運輸第一線，不論晴雨寒暑，皆秉持安全至上的原則，負責運送旅客與貨物，是維繫交通安全與物流運作的重要力量。

公路局強調，未來將持續從環境改善、制度精進及運輸安全管理等面向推動整體交通安全，期盼藉由優良駕駛人的示範力量，帶動產業夥伴共同提升交通安全與服務品質。（編輯：管中維）1141212