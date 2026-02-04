連續4年捐贈春節年菜 台灣好樣關懷協會支持新北弱勢家戶

台灣好樣社會關懷協會4日捐贈500組年菜給新北14處社福中心服務家戶。新北市社會局提供

記者黃秋儒／新北報導

社團法人台灣好樣社會關懷協會連續第4年響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈500組春節年菜，新北市社會局長李美珍出席代表受贈，肯定協會長期投入公益、持續與市府合作關懷弱勢族群。她提到，此批捐贈年 組將提供新北市14處社會福利服務中心轉贈弱勢家戶，協助家庭在年節期間準備團圓餐食。

台灣好樣協會捐500份年菜，每份包含櫻花蝦蒲燒米糕、佛跳牆、黃金鯧、烏骨雞湯及東坡肉。新北市社會局提供

台灣好樣社會關懷協會理事長林建甫指出，此次捐贈的年菜內容包含櫻花蝦蒲燒米糕、佛跳牆、黃金鯧、烏骨雞湯及東坡肉等5道料理，菜色皆經協會成員實際試吃後挑選，希望兼顧營養與年節應景需求。

廣告 廣告

林建甫表示，台灣好樣社會關懷協會長期關注弱勢家庭、偏鄉教育及在地小農等議題，自111年成立以來即與新北市保持密切合作，除曾募集捐贈社福專車外，春節年菜捐贈也已連續辦理4年，希望透過穩定投入，成為弱勢家庭在重要節日中的後盾。

李美珍指出，協會在物資準備上也留意實用細節，年菜皆以客製化保冷袋包裝，方便家戶保存與攜帶，讓物資能更符合實際生活需求。李美珍表示，透過民間團體捐贈年菜，不僅能減輕家庭經濟壓力，也有助於社工在服務過程中提供更完整的支持，未來會持續透過「新北市好日子愛心大平台」，整合民間資源，將物資與服務送到有需要的家庭，強化社會支持網絡。