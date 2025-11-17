連續4年賺逾半股本！這家上櫃首日大漲25％ 上演蜜月行情

財經中心／余國棟報導

金融資訊服務商嘉實（3158）於11月17日以承銷價80元正式掛牌上櫃。配合首次上櫃前公開承銷，辦理現金增資發行新股3,500張，嘉實表示，此次現金增資所募得資金，將用於強化產品研發、海外市場拓展及AI與量化交易平台建置，藉由資本市場挹注，推動公司邁向下一階段成長，盤中最高漲至103.5元，收盤漲20.5元股價來到100.5元漲幅25.6%，開啟蜜月行情。

嘉實成立至今已逾25年，專注於金融資訊系統整合、下單軟體平台建置與數據服務。多年來累積涵蓋股市、債券、匯率等龐大資料庫，提供即時、盤後及延遲報價資訊，並透過內部團隊建立詳細產業分類，供投資人、法人與金融機構使用。在AI熱潮與股市活絡的推升下，嘉實營運表現穩健。2024年合併營收達新台幣9.45億元，年增15%，並已連續20年成長；稅後純益1.93億元，年增24.5%；每股盈餘（EPS）7.32元，連續第18年超過2元，且已連續4年賺逾半個股本。

在市佔率方面，公司在券商的金融資訊流整合服務市佔率達90%，PC版下單軟體市佔率超過8成，基金資訊市佔率更超過9成，量化交易平台市佔率亦超過7成。嘉實目前合作的券商多達28家，涵蓋國內券商的90% 以上，客戶群黏著度高，形成顯著的產業進入門檻。2025年前10個月，嘉實累計營收為8.11億元，年增9.9%；2025年前3季，嘉實稅後盈餘為1.26億元，年減3.4%，累計EPS為4.7元，獲利能力穩健。

核心產品「XQ全球贏家」是台灣第一個橫跨中、港、台、美、日、韓等六地市場的金融資訊平台，提供超過1,500項功能，結合行情數據、新聞、分析工具與量化交易模組。嘉實近年積極推進自動化交易應用，十多年前即成功開發XS策略語法，透過專屬XScript 語法撰寫交易策略，進行回測分析。可即時篩選標的，並可依策略訊號自動下單或模擬交易，協助投資人高效率執行資料驅動的交易決策。並進一步於2024年推出「量化積木」No Code平台，讓投資人無需撰寫程式即可完成策略建構與回測。

嘉實持續導入更多資訊解決方案，協助全球華人投資人透過中文介面參與美股市場。公司同時規劃透過日本全資子公司SysJust Japan推動國際版XQ平台，進軍亞洲市場，打造跨境金融資訊生態系。

針對行動端市場，嘉實與券商合作開發APP。相較同業，其特色在於APP能高度客製化，支援股票、基金、ETF、債券及海外期貨等多元商品，並可內嵌自研量化交易工具，順應大型券商自建雙品牌APP的趨勢，具備持續擴張空間。針對一般投資人，公司則推出「Trading idea」投資訊息串流平台，協助快速掌握市場動態。

嘉實將以「AI 內容整合」與「量化交易平台」為核心策略，深化程式交易技術並推進行動端創新，持續與金融業者結盟合作，打造跨市場、多商品的交易平台。公司認為，隨著生成式AI推升算力需求，金融市場將保持高動能，嘉實也將持續受惠，營收與獲利成長可期。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

