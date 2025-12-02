連續4期摃龜！大樂透頭獎上看1.1億 最新獎號出爐

一年一度的聖誕節即將到來，說到最有儀式感的節慶小物，倒數月曆肯定名列其中。無論是拿來當作交換禮物，或是自己收藏都十分值得入手。今年的倒數月曆陣容堅強，「揪愛Mei」小編精選8款話題爆棚的倒數月曆，從顧好顏值的美妝保養、療癒身心的香氛沐浴，再到冬日暖心的咖啡茶飲等，每一組都是顏值與價值雙雙爆棚的夢幻清單！

Yahoo夯好物 ・ 3 小時前 ・ 發起對話