「連續4聲後同學滿身是血...」印尼校園突爆炸！54師生送醫 她驚恐憶：大家都在哭

雅加達SMAN72高中校園禮拜期間發生爆炸，警方封鎖現場並送傷者醫治。（翻攝自X）

印尼首都雅加達北區今（7日）午間發生嚴重校園爆炸事件，事發於雅加達第72國立高中（SMAN72 Jakarta）內的清真寺。爆炸發生時正值穆斯林星期五禮拜，多次巨響造成師生恐慌逃離校舍，至少54人受傷送醫，其中多人遭受燒傷及玻璃碎片割傷。

校園清真寺禮拜期間爆炸 學生驚慌逃命

印尼媒體《detik news》報導，當時在教室內上課的學生Aurel回憶，突然聽到第一聲爆炸「超大聲」，隨後又連續發生3次爆炸聲，現場十分混亂，她描述道：「有同學手部被燒傷、身上滿是血，許多學生哭泣，傷者被抬往校內保健室接受急救。」

54名師生傷送醫 警方封鎖現場

大雅加達都會區警察局長表示，爆炸造成54人受傷，目前送往雅加達伊斯蘭醫院（Cempaka Putih分院）與Yarsi醫院治療。警方已封鎖現場，派遣炸彈處理小組、特警及機動部隊進行安全清理與勘查。

校區位於海軍住宅區 當局積極調查

SMAN72校區位於印尼海軍海事區指揮部住宅區內，海軍新聞處長證實事件地點屬海軍住宅範圍，並表示將等待警方調查結果。

政治、法律與安全事務部副部長指出，現場發現的疑似槍械經確認只是玩具槍，非真實武器。警方仍在釐清爆炸原因，尚未排除任何可能性。

爆炸現場有發現疑似槍械，然而經確認後發現只是玩具槍。（翻攝自X）

當局已在兩家醫院設立傷者支援指揮站，協助傷者及家屬處理後續事宜，並呼籲民眾勿散播未經證實的消息。官方強調，調查結果將盡速公布，以釐清事件真相。

