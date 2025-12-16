連續5年拿下政府資訊標案 鴻璋茶葉負責人：我斜槓青年

高雄鴻璋茶業有限公司連續5年拿下政府16件資訊設備標案。（圖：google地圖）

高雄鴻璋茶業有限公司爆出近5年來，承接政府資訊設備標案多達16件、總金額逾1800萬元，還被外界戲稱是「被茶葉耽誤的資訊高手」。相關情況引發在野黨質疑後，年僅30歲的負責人林怡君親自出面說明，強調資訊領域才是本業，更聲稱是斜槓青年，茶葉經營只是個人斜槓發展。

針對藍營立委王鴻薇質疑公司資本額僅10萬元，卻能標得國防部資訊維護案，林怡君回應，她是資管系畢業，有時一個月內連續三個星期都在參加證照考試，因此能夠符合標案對人員資格的要求。她也談到得標過程有時連自己都感到意外，曾有標案在她沒派人去開標的情況下就得標了，猜測原因可能是沒有其他廠商參與投標。

林怡君進一步說明，公司登記地址與實際營業地點不同，現在已經將茶葉業務移至鹽埕區並更名為「榮町茶業」未來僅專注販售茶品；原鴻璋茶業則將更名為「鴻良電腦」，負責資訊設備與維護業務，以免外界混淆。她坦言，外界所稱標案「油水豐厚」不是事實，若真如此自己也不必辛苦包茶維生，希望透過業務分流平息爭議。