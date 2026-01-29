連續5年陪長者圍爐 賴清德不忘分享台灣經濟表現





賴清德總統29日赴台中弘道老人福利基金會，向基金會長輩提前祝賀春節，這也是賴清德連續第5年陪長輩過年。除了陪長輩們製作紅龜粿、圍爐，賴清德不忘分享去年台灣總體經濟表現不錯，也希望大家過年時關心周遭弱勢團體與民眾，發揮愛心。

賴清德29日上午赴台中參香，之後拜訪「弘道老人福利基金會」長期陪伴的百歲長輩家庭。賴清德抵達現場後，老人家們相當興奮。99歲的鐘波球爺爺秀出拿手的魔術表演，為總統變出「笑口常開」、「無病無災」的自製畫；隨後賴清德也向90歲的陳妙月阿嬤學習製作紅龜粿。賴清德並回贈保暖圍巾與營養品給長輩們，與老人家一起貼春聯、迎新年。

賴清德陪長者圍爐。（總統府提供）

賴清德到台中參香，受到民眾歡迎。（總統府提供）

在與長輩談話時，賴清德提到，去年一整年，儘管有些產業或個別企業受到影響，但台灣總體經濟表現是不錯的；希望各界能夠關心周遭弱勢能夠發揮愛心。因此他也像往年一樣，與弘道基金會來到台中陪長輩圍爐過年。祝身體健康、新年快樂，新的一年都能夠平平安安、順順利利。

賴清德也在席間向弘道與志工夥伴致謝，強調對長輩的照顧不該只在節日，更需要日常附近的支持系統；今天這趟上山，就是希望把關心送到家門口，讓每位長輩都能在熟悉的生活裡，過一個安心、踏實、有人相伴的好年。（責任編輯：殷偵維）