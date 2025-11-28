連續6年推動環境教育 遠雄基金會赴龜山大埔國小畫下年度終站

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

面對全球暖化與海洋污染持續加劇，生態及人類健康受到衝擊，遠雄文教公益基金會與遠雄海洋公園攜手，連續6年推動「校園環境教育列車」，今年走進全台8所學校，從鯨豚到爬蟲類動物，以有趣方式分享生態知識，提升孩子探索自然、理解環境議題的興趣。本年度最後一場次，基金會在27日來到桃園市龜山區大埔國小，與71名學童一起認識海洋保育的重要，大力促成本次課程的桃園市議員陳雅倫，也以志工身份到場擔任助教，與學童互動熱烈。

遠雄文教公益基金會今年度最終場「校園環境教育列車」課程，應桃園市議員陳雅倫邀請，特別辦在桃園市龜山區大埔國小。（圖／記者蔡林攝）

學童們帶著期待又有一點緊張的心情摸了摸烏龜粗糙的殼，原本只在書本裡看過的紅腿象龜與巴西龜，如今活生生出現在眼前。遠雄文教公益基金會再次進入校園，推廣環境教育，強化學童們海洋環境保育的觀念。

這一次，遠雄文教公益基金會將「環境教育列車」開進位於桃園市龜山區的大埔國小。台上親切與學生互動、同時傳遞鯨豚擱淺保護措施的「助教姐姐」，其實就是促成這場活動的幕後推手，桃園市議員陳雅倫。

桃園市議員 陳雅倫：「今天遠雄文教基金會也特別派了非常多的環境保育人士前來學校教導保護海洋生物的一些相關知識，像是其實我們拯救鯨豚很簡單，只要在第一時間就把溼毛巾蓋它的背鰭上，其實就很有可能、很大機率地拯救它的生命，讓孩子們學習到環境保育之外，也瞭解到說保護海洋生物，其實就是保護我們自己。」

實際走訪大埔國小，諾大的校園裡，每個年級僅僅一個班級，全校學生總共大約只有100人，因此，陳雅倫特別邀請遠雄基金會，前來推動海洋環境教育，讓學童們有不同的學習體驗。

受訪學生：「第一次能摸到這些可愛小動物。海洋生物受汙染的部分，只是覺得很可憐。」

受訪學生：「我很喜歡動物，特別是海洋生物，我學到我們要如何保護海洋生物，讓他們不會受地球暖化的影響。」

遠雄基金會與遠雄海洋公園連續6年共同推動「環境教育列車」課程，分享鯨魚、海豚與爬蟲類相關知識，透過趣味互動課程，讓學童能夠認識海洋保育及環境永續的重要性。

遠雄集團公關經理 夏至賢：「一般講到海洋保育，通常大家會覺得距離日常生活很遙遠，為了讓讓小朋友對這些知識產生興趣，所以我們透過可愛的模型還有玩偶，讓小朋友更為容易地去了解像是環境教育、還有鯨豚保育，我們希望今天在課程之後，小朋友可以把這些學到的知識帶回家裡面，從日常生活當中去做實踐。」

課堂中的學生踴躍搶答、充滿笑容，遠雄海洋公園提供的小烏龜不僅在大埔國小學童心中留下難忘的回憶，遠雄的「環境教育列車」也將海洋永續的觀念，開進現場學童的小小世界。

