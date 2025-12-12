連續6年稱霸六都 建設局：台中市橋梁維護再奪「金路獎」第一名
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】交通部日前公布素有交通界奧斯卡獎美名的114年度「金路獎」得獎名單，台中市於「橋梁維護作業」項目中脫穎而出，榮獲六都「第一名」殊榮，不僅展現橋梁養護專業實力，並創下連續6年獲得「績優」肯定的亮眼紀錄；今（12）日台中市由建設局長陳大田代表盧秀燕市長出席受獎，市府建設團隊長期系統性推動橋梁巡檢、預防性維護與結構安全強化工程，確保全市2,315座橋梁通行安全無虞，此次再度獲獎，凸顯台中市在交通建設與公共安全維護上的卓越成果。
建設局長陳大田表示，台中市橋梁總數達2,315座，為全國最多，維護量體龐大、責任重大。近年在盧秀燕市長「安全優先、預防勝於補救」的施政方向下，市府持續強化巡檢、維修與風險管理體系，其中索力橋部分更率全國之先，每年編列1,000萬元進行專案檢測，確保關鍵構造物維護到位。陳局長強調，橋梁安全容不得絲毫鬆懈，相關作業皆以「早發現、早處置」為原則，降低風險並提升全市結構安全性。
陳局長進一步說明，交通部每年針對各地方政府道路橋梁辦理考評，此次市府團隊能在全國評比中脫穎而出，並創下連續6年榮獲「六都第一」的亮眼成績，感謝評審多年來的肯定，這不僅是對市府團隊長期投入橋梁養護工作的高度肯定，也彰顯多年累積的專業能量與系統化管理成果。
建設局表示，台中市橋梁類型多元，涵蓋河川橋梁、跨越道路橋梁及各式特殊構造橋梁，為確保結構安全與使用耐久性，市府每年定期執行例行檢測、結構量測及必要修繕作業，並運用歷年檢測資料進行大數據分析，採分級分類管理機制，作為後續補強排序與維護策略的重要依據；另針對索力橋、鋼構橋及大型跨距橋梁等高風險構造物，亦同步辦理箱梁內部檢查、端錨系統維護與微振量測等深度作業，強化早期預警機制，確保任何異常都能在第一時間掌握並即時處置。
此外，針對新闢橋梁部分，為確保通車安全，建設團隊均進行全面檢測，包含今年9月通車的東勢區「埤豐橋」等，確保通行無虞；而施工中的「大肚和美跨橋」以及「北屯太平環太東路銜接新平路橋」等工程，也將依進度持續辦理相關安全檢測作業。另針對特殊構造的東豐快速道路東勢－石岡段鯉魚脊背橋，因東勢端完工已長達7年，今年在建設團隊努力下，成功將原先矗立於大甲溪上的斷橋向石岡方向延伸，順利銜接新橋，為確保結構穩定與行車安全，團隊亦同步完成橋梁檢測，確認整體狀況良好，讓未來通行更加安全、無後顧之憂。
建設局強調，除了例行性的橋梁養護外，市府建設團隊亦將持續推動道路與橋梁周邊環境整體改善，包含照明升級與步行動線優化，提升橋梁進出段視線辨識度與通行順暢度，讓行人、機車及汽車用路更安全，全面守護市民通行安全。
