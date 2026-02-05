連續8年不間斷 仁愛、華山歲末送暖，攜手守護獨老健康

慰問獨老。林重鎣





農曆春節將至，財團法人臺中市私立仁愛社會福利慈善基金會攜手仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院），連續8年共同響應華山基金會「愛老人年菜團圓」活動。今年雙方愛心不間斷，合計認捐450份年菜（總價值約45萬元），共同守護大里及霧峰區弱勢獨居長輩。

仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）多年來秉持「取之社會，用之社會」的精神，今年同仁熱情認捐306,000元，仁愛基金會亦加碼認助144,000元，總計投入45萬善款。日前由龔嘉德院長代表出席捐贈儀式，在華山基金會大里站長蘇淙仁、仁愛基金會董事執行秘書陳明慧及志工陪同下，親赴長輩家中慰問。

70多歲的個案陳奶奶因長年服用藥物導致記性退化，雖現與姊姊同住，但「老老扶持」仍具風險。前往探望陳奶奶時，龔嘉德院長除了致贈年菜與保暖用物，更主動為其測量血壓，不料陳奶奶的血壓竟高達190mmHg，所幸及時診察出長輩潛在的健康危機，龔嘉德院長當場展現醫者仁心，隨即交代隨行人員協助掛號，安排回診接受藥物治療。

訪視團隨後在夏田里曾盛琪里長的引領下，轉往探視居住於三合院平房的林伯伯。林伯伯雖獨居但身體硬朗，不僅能自理生活、搭車外出，更有定期量測血壓的好習慣，是健康老化的模範。曾里長表示，基層里鄰的日常走訪，能讓長輩感受到不被社會遺忘。

另一位80多歲的吳伯伯則展現了不同面向的挑戰。吳伯伯平日種植花草，看似有朝氣，實則深受疾病困擾，偶有自我封閉情況。所幸有華山基金會長期介入，讓吳伯伯在封閉的心房中仍能感受到社會的溫暖與善意。

龔嘉德院長表示，隨著老年人口與獨居比例逐年攀升，高齡化社會的照護需要政府、民間與醫療機構三方通力合作。他強調，醫院的職責應延伸至社會角落，透過實地訪視，才能發現診間看不見的危機。呼籲社會大眾共同關注弱勢，讓每一位長者都能在寒冬中獲得溫飽、尊嚴與健康。

