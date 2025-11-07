連續9作首週銷量破30萬！浪花男子新單曲再登Oricon榜單

浪花男子最新單曲《非對稱_Black Nightmare》獲得好成績。（圖／愛貝克思提供）

日本男團浪花男子推出最新單曲《非對稱 / Black Nightmare》，首週以34.8萬張的銷售佳績奪得「日本Oricon公信榜單曲週榜」第一名。這也是他們自2021年11月22日發行的出道單曲《初心LOVE》以來連續9作、累計9作奪冠，同時也達成了連續9張單曲首週銷量突破30萬張的銷售紀錄。

本作為雙A面單曲，兩首主打曲皆為團員主演日劇之主題曲。〈非對稱〉為團員大橋和也主演的朝日電視台週六夜間劇場《復仇間諜》主題曲，是一首旋律哀傷且情感豐富的王道風格舞曲；〈Black Nightmare〉則是藤原丈一郎主演的關西電視台 × FOD 合作劇集「Laundering」之主題曲，以挑釁性強烈的重複歌詞與令人上癮的旋律節奏，配上充滿印象的舞蹈，展現截然不同的魅力。

廣告 廣告

而每年以「浪花萬聖節（NaniHalo）」為主題公開萬聖節變裝的浪花男子，今年也再度以令人注目的變裝引起熱烈討論。率先登場的西畑大吾化身為《鬼滅之刃》的炭治郎，細節逼真的紅髮及紅眼不禁令人嘆為觀止，接著長尾謙杜扮成《獵人》的庫洛洛、大西流星化身為《亂馬½》的早乙女亂馬，連續三位成員皆挑戰人氣漫畫角色。

之後大橋和也打破路線，化身為維梅爾名畫《戴珍珠耳環的少女》中的女子，展現了他獨特的創意，藤原丈一郎則以經典電影《小鬼當家》的凱文造型登場，道枝駿佑變身為《東京喰種》的主角金木研，而壓軸登場的高橋恭平則以《火影忍者》的宇智波佐助造型，為本次活動劃下完美句點。粉絲們也紛紛對浪花男子的變裝造型反應熱烈，並表示「還原度太高了！」「非常適合！」「什麼造型都能駕馭太厲害了！」等，一致讚揚團員們的扮裝實力與精緻度。

浪花男子最新單曲《非對稱 / Black Nightmare》推出「普通版」之台壓版，將於本週五(11/7)正式發行。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦

為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？

震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖