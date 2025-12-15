連續9年創佳績！ 台南關子嶺溫泉成秋冬泡湯首選

天氣越來越冷，泡湯正是放鬆身心的好選擇！台南市政府在114年度全國考評中，再次榮獲水利署分組第一名，這已經是台南溫泉業務推動連續第九年拿下此殊榮！

天氣越來越冷，泡湯正是放鬆身心的好選擇！（圖／台南市政府提供）

台南水利局指出，台南市的主要溫泉區包括關子嶺溫泉、龜丹溫泉及六重溪溫泉。龜丹溫泉以其獨特的泉質而聞名，擁有多種泉水，並被譽為「五行泉」。關子嶺溫泉則是台南市規模最大的溫泉，與日本鹿兒島溫泉、義大利西西里島的泥漿溫泉同為世界稀有資源，並且被稱為「台灣第一溫泉」。

為了確保溫泉的永續發展，台南市政府在管理機制上有所創新，成立了溫泉統一取供事業，有效分配資源，避免過度開採。此外，市府也透過跨局處聯合稽查，提升民眾的泡湯安全與體驗，並設置手湯區讓遊客直接體驗泥漿溫泉的特色。

隨著秋冬的到來，台南關子嶺及龜丹溫泉區已被評為「台灣十大好湯冠軍」，遊客能用「溫度」來認識台南的溫泉，並結合當地特產如桶仔雞和梅子雞，讓人們在享受泡湯的同時，也能品嚐到美味的在地料理。

