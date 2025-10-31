連罰25次也沒用！他放3犬趴趴走狂吠+咬人 下場曝光

新竹一名陳姓男子飼養3隻大型杜賓犬，卻放任犬隻四處遊蕩、便溺，嚴重影響公共安全及衛生。（示意圖／翻攝自pexels）





新竹一名陳姓男子飼養3隻大型杜賓犬，卻因多次違反住戶規約及寵物管理辦法，放任犬隻在社區公共區域四處遊蕩、便溺，嚴重影響公共安全及衛生。儘管社區管理委員會已要求他進行改善，甚至犬隻在今年9月咬傷總幹事，但他仍屢勸不聽，堅持飼養，該社區多名住戶再也無法忍受陳男的行為，紛紛同意對其提起強制遷離訴訟。

根據判決書，社區管委會表示，陳男自2022年8月起飼養3隻大型杜賓犬，但未遵守社區住戶規約及寵物管理辦法，導致犬隻在公共區域四處遊蕩、排泄，影響公共安全及衛生，住戶經過時甚至會被追逐，晚間也會大聲吠叫。管委會多次勸阻無效，依規定對陳男處罰並要求改善共25次，但陳男未採取行動，犬隻還在今年9月咬傷總幹事，但他仍堅持繼續飼養。

廣告 廣告

此外，管委會指出，陳男擅自拆除社區內路燈，並在路燈基座鑿出暗管，將公共用電引入自家花圃，再以明管接至牆面接線盒，疑似將電力接入自家竊電，針對此點，管委會將會委請專業水電人員確認，是否屬實。

另，在住戶大會中，陳男被認為違規情節重大，要求其搬離社區，但也遭陳男拒絕。管委會因此提起訴訟，請法院處理，並向陳男求償10萬元。陳男表示，犬隻需要社會化，約18個月才會穩定，陳男更直言，犬隻見到陌生人本來就會叫，認為管委會指控過度。

由於陳男飼養的犬隻確實多次在社區排泄，且未牽繩放任遊蕩，審理期間還發生咬傷事件，已數次違反《公寓大廈管理條例》第16條第4項及社區寵物管理辦法。2024年1月住戶開會時，因陳男多次溝通無效，122名住戶中有120票同意提起強制遷離訴訟。後續經法官判決，陳男須搬離社區，並賠償違規罰款2萬5千元，以及竊電費1萬4525元，共計3萬9525元，全案可上訴。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿