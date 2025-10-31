連署不實案起訴藍2立委 伍麗華：我的罷免就是一場鬧劇

國民黨罷免民進黨立委伍麗華，伍麗華指出，事實證明針對她的罷免本身就是一場「不合法」的鬧劇。（本報資料畫面／羅琦文屏東傳真）

屏東地檢署偵辦民進黨籍原住民立委伍麗華罷免案，依偽造文書、個資法、選罷法等罪嫌起訴國民黨組發會主委、立委許宇甄、立委盧縣一等9人。伍麗華表示，檢調的起訴說明了，針對她的罷免本身就是一場「不合法」的鬧劇。

伍麗華表示，她尚未看到起訴書，單就地檢署的新聞稿，得知許宇甄、盧縣一2位立委同仁明知不可為而為，除了有明顯犯意，還利用不知情人員做侵害個資、偽造文書的事實，深表遺憾。

伍麗華指出，她看到新聞稿中描述盧縣一從違法造冊、找自己助理擔任領銜人，且在第一階段剔除不合格件數後尚不足情況下，仍繼續提供抄寫名冊，對於盧委員這種欲置伍麗華於死地的追殺手段，基於同根、同族、同鄉、親戚，以及過去的情誼，甚至是民進黨的前輩，她非常痛心難過。

伍麗華強調，她是被害人，這段時間檢調的偵辦，有心人操弄成伍麗華是加害人，她嚴正聲明，當被起訴的立委在立院殿堂享有豁免權的同時，請不要再操弄族人情緒。

伍麗華指出，今天剛好進行史上最長會期第3會期公督盟評鑑頒獎，她榮獲優秀立委肯定，反觀盧縣一在委員會質詢全院倒數第6、法案及預算審查全院倒數第4，甚至被列入「待觀察」立委，她質疑，支持者不知作何感想？

伍麗華說，她從得知被指定罷免，就再三強調，她的問政成績有目共睹，選民服務績效有口皆碑，如果真要罷免，她也能接受民意檢驗。如今檢調的起訴說明了，針對她的罷免本身就是一場「不合法」的鬧劇，驚見兩位立法委員，違背憲法罷免制度的民主精神，違背就職宣誓的誓言，希望他們可以深切反省。

記者撥打盧縣一電話，均直接轉入語音信箱，無法取得其回應。

