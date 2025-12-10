連署反助理費除罪化！爆劉書彬開罵逼撤簽

▲助理費除罪化爭議延燒，民眾黨立委劉書彬遭爆逼助理撤簽連署。（圖／翻攝自劉書彬臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍近日提案修《立法院組織法》，主張將助理費除罪化，明訂費用由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」。此舉掀起助理圈反彈，一名國會辦公室主任昨（9）日發起連署要求撤案，目前已有數百名助理參與；沒想到，民眾黨立委劉書彬得知自家幕僚簽署後，當場怒斥，甚至要求該助理立即撤回連署，引爆輿論熱議。

該連署聲明指出，國會助理長年與立委並肩處理質詢準備、法案撰寫、選民服務等工作，理應受到充分保障勞動權益。然而，草案卻將助理費、文康費、健康檢查費用等，全數回歸立委自由運用且免檢核，將使國會助理勞動權益嚴重倒退，因此呼籲陳玉珍立委及連署立委勿無視助理權益，應立即撤案。

根據《自由時報》引述知情者透露，劉書彬下令禁止助理參與此連署。沒想到，一名隸屬劉書彬辦公室的助理昨日簽署後，遭到劉書彬當場痛罵一頓，而該助理隨即衝出辦公室，並通知主辦者表明要撤簽，事件也在助理圈內引起震盪。

外界盛傳民眾黨團統一要求助理不得簽連署，黨團主任陳智菡今日則澄清，助理是否連署屬個人意願，並非黨團強制指令。同時傳出民眾黨立委陳昭姿、林憶君團隊中，已有多名幕僚完成連署，顯示劉書彬要求助理撤簽屬個人行為，而非黨團共識。

