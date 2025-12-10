連署反對貪污除罪化修法逾200人 林楚茵：助理不該成犧牲品 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提出修法，引發國會內部與各界高度爭議，該提案主張助理費可不需檢據核銷，直接匯入立委個人帳戶，由立委自由運用，遭質疑形同將國庫直接變成立委「私人小金庫」。民進黨立委林楚茵今（10）日認為，此舉不僅削弱制度監督，更是將助理權益推入風險深淵，強調必須全力反對。

林楚茵指出，目前已有超過200名國會助理連署反對該修法，其中不少助理擔憂，年底正值續聘敏感期，若站出來表態，可能面臨失業壓力，因此不敢公開署名或做出實質行動。她批評，立法院應是民主殿堂，竟出現助理不敢替自己爭權益的處境，凸顯制度漏洞。

林楚茵指出，民眾黨立委劉書彬遭爆料逼迫助理撤簽，雖在受訪時否認，但態度閃躲，劉過去還曾任東吳政治系主任，而東吳政治系過去是國會助理的搖籃，藍綠白都有，可以算是「國會最大黨」。

林楚茵表示，立委工作繁重，包含議題研究、法案撰寫、質詢整理、行政處理到民代服務，皆需助理支撐，是國會運作的重要人力。然而，一旦助理費確保不需核銷，助理權益恐遭壓縮，甚至淪為財務操作的犧牲者，呼籲勿讓自肥修法傷害助理權益，一定全力反對。

國會助理工會今日下午則發文表示，立委陳玉珍釋出善意，工會表達歡迎，期盼透過溝通，達成保障公費助理工作權益使命。

國會助理工會表示，感謝陳玉珍表達願與公費助理們及工會幹部溝通，並尊重公費助理法制化的訴求。但基於有眾多公費助理密切關心此事發展，均期盼工會能辦理集會，讓大家有一個訴說心聲的機會，為不負眾望，爰於12日上午9時30分，於立法院中山南路1號正門集會，表達保障公費助理合法工作權訴求，隨後並安排前往拜會陳玉珍，藉由雙方當面溝通，以期達成共識，保障公費助理工作權。

國會助理工會具體主張，立法院公費助理工作權，應予保障；現行公費助理制度，應予維持；公費助理既有之權益及福利，應予入法。工會也歡迎公費助理提出其他建議，後續助理工會與陳玉珍溝通情形，工會將隨時向外界報告及說明。

照片來源：林楚茵辦公室

