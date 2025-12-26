連署彈劾賴清德破八百萬人 第二波上線！號召民眾護憲保台灣

立法院院會今（26）日針對「彈劾總統賴清德」案進行提案表決，最終以60票贊成、51票反對通過提案。與此同時，網路上的「彈劾賴清德」連署平台也在今天推出全新改版，第一波連署人數突破800萬人，改版後的平台繼續號召民眾集氣護憲保台灣，訴求賴清德必須為違憲行為負責，立即停止破壞憲政體制。

連署彈劾賴清德網站改版上線。（圖／翻攝自網路）

在野黨團日前提出彈劾案時，網路上同步出現「彈劾賴清德」連署平台，截至20日下午連署人數已突破600萬人，超過賴清德在2024年總統大選所獲得的558萬票，來到23日更一舉超越前總統蔡英文2020年總統大選時拿到史上最高票的817萬得票數。

「彈劾賴清德」連署平台今天發出最新消息表示，「這段時間，我們沉默不是因為放棄，而是在準備更強大的力量。今天是個重要的日子，我們的網站迎來了第二版的更新」。平台指出，新版本有新的改變，也有對彈劾接下來的支持，網站做得更完整是為了讓民眾能有更深入的參與。平台呼籲「成為我們的後盾」，強調對抗謊言的路途艱辛且漫長，需要糧草才能持續戰鬥，若認同這份理念可點擊網頁上的「我想支持」，每一分幫助都是擊垮高牆的關鍵力量。

更新版網站可以看到目前參與連署的地區熱度。（圖／翻攝自網站）

新版連署平台還能顯示全台參與人數地區熱度，目前雙北、桃園、台中市人數最多，次多的是高雄市。平台強調，立法院通過多項重要法案，但賴清德與卓榮泰卻以「不副署、不公佈」的方式拒絕執行，此舉動引發各界對憲政體制的重大質疑，認為違反了民主憲政的基本精神。發起這個連署活動是為了表達人民對於維護憲政秩序的堅定立場。

對於個資疑慮，連署平台強調連署資料將僅用於本次彈劾連署活動，不會將其用於其他商業用途或轉售給第三方，連署資料將在活動結束後依法保存，並於法定期限後銷毀。在連署名單公開時，只會顯示部分遮蔽的姓名，如王○○。

