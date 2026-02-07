連署提案「週休三日」 勞動部1原因回拒：未來先推3措施

民眾於公共政策網路參與平台提出「四日工作制」構想，希望實施每週上班四天、休假三天，以改善工作與生活平衡。（示意圖／翻攝自pixabay）

針對民眾於公共政策網路參與平台提出「四日工作制」構想，希望實施每週上班四天、休假三天，以改善工作與生活平衡，勞動部於6日正式回應表示，週休三日牽涉層面廣泛，包括薪資結構、產業運作、人力配置與整體經濟影響等，須審慎評估；目前政策方向仍以確實落實週休二日為優先，並逐步強化工時彈性措施。

近年來，台灣工時問題備受關注。依國際勞工組織（ILO）最新統計資料顯示，台灣工時在全球排名第54名，若與亞洲國家相比，仍高於日本與韓國。在高齡化與少子化趨勢下，家庭照顧需求增加，社會對於更具彈性的工時制度期待升高，也讓四日工作制的討論持續發酵。

提案人主張，多一天休假可讓勞工有更多時間陪伴家人、休息或進修，有助於紓解壓力、改善心理健康，同時減少通勤次數，降低碳排放與企業營運成本。

長期而言，員工若能獲得更充分的休息與學習機會，反而可能提升創新能力與生產效率。國外如英國、日本、冰島等地的實驗案例，也被引用作為支持依據。

不過勞動部指出，全面推動週休三日勢必衝擊部分產業，尤其是中小企業在人力調度與營運成本上可能面臨挑戰，亦涉及勞工薪資是否調整等問題，因此須綜合評估社會各界意見。

經盤整相關討論，多數看法認為應循序漸進，在現有制度基礎上強化彈性安排，而非立即全面實施。勞動部表示，現行法規已提供部分彈性空間。

例如《勞動基準法》規定，若有家庭照顧需求，勞工可在一定範圍內調整上下班時間；《性別平等工作法》亦保障育有三歲以下子女者，可申請縮減或彈性安排工時。未來將持續推廣包括彈性上下班、減少工時與遠距工作等多元作法，並鼓勵企業與工會透過團體協商，訂定更符合實際需求的工時安排。

勞動部強調，提升工作與生活平衡確為重要政策方向，但涉及層面複雜，仍需在兼顧勞工權益與產業發展的前提下，審慎規劃後續配套。



