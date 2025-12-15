連署搶救憲法法庭 高市議會南方問政聯盟設「電子連署站」

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會跨選區議員組成的南方問政聯盟，今(15)日宣布即日起啟動「電子連署站」，邀市民持自然人憑證到各議員服務處，連署「搶救憲法法庭」。

高雄市議會由簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張博洋、張勝富、郭建盟、邱俊憲、陳慧文、黃文志、黃彥毓等多位跨選區議員組成的「南方問政聯盟」，今天強調為守護高雄發展、維護民主憲政體制正常運作，康裕成議長與聯盟成員服務處即日起共同啟動「電子連署站」行動，邀請市民攜帶自然人憑證(IC卡)前往各服務處完成電子連署，攜手「搶救憲法法庭」。

南方問政聯盟指出，立法院近期修正《財政收支劃分法》部分條文，地方政府與各界高度憂心，將衝擊中央對地方補助款與地方財政穩定，進而排擠高雄捷運黃線、紫線、長照3.0等攸關市民生活的重大建設與公共服務預算，台灣恐再度走回「重北輕南」的發展老路。

聯盟表示，立法院於114年11月14日三讀通過《財劃法》部分條文後，行政院及財政部已公開提出「窒礙難行」及對國家整體財政影響的疑慮，此類攸關國家財政分配與地方發展權益的重大修法，一旦涉及合憲爭議，理應回到憲政制度核心，由憲法法庭進行審視與裁決，方能確保制度運作符合憲政原則，維護各地公平發展。

南方問政聯盟強調，為守護台灣民主憲政的健全運作，也為確保高雄重大建設與城市發展不被不確定性綁架，誠摯呼籲市民踴躍前往各服務處參與連署，共同推動相關條文修正，讓憲法法庭恢復正常運作，回到「該審就審、該裁就裁」的憲政軌道。

聯盟也呼籲，高雄要進步、要照顧民生，最基本的前提就是穩健的地方財政與健全的憲政機制。不分黨派，請所有市民一起透過電子連署，守住制度底線，該被檢視的修法爭議就應立即檢視，該被修正的憲政條文就應儘速修正，絕不能讓城市發展與人民權利，持續被失靈的憲政機制拖延。

