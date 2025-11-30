連署要求徹查香港大火！發起人竟遭港警拘捕 律師1句嘆：藍白嚮往的

生活中心／許智超報導

香港新界大埔「宏福苑」26日發生嚴重火災，7棟高樓瞬間被火舌吞沒，已確認造成128人罹難。就有香港市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」，並在網上發起連署，不過其中一名發起人29日卻被警方國安處拒捕，連署已停止，「關注組」的社群媒體也關閉。對此，律師林智群諷刺地說，「這就是藍白嚮往的新生活」。

綜合港媒報導，宏福苑大火發生後，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」，並提出4點訴求，包括「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗（找人負責任）了事」、「全力追究監管疏忽、問責政府官員」。

然而，報導指出，有名男子被帶至警局接受問話，是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，而另篇報導提到，有名男子因涉嫌藉宏福苑大火進行「意圖煽動」行為而被拘捕，但未說明他是否和前述遭到警方訊問的連署發起者為同一人。港警則回應，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。而網路上的相關連署已停止，「大埔宏福苑火災關注組」的社群媒體也關閉，在此之前他們已有逾萬個簽署。

北京駐港國家安全公署29日宣稱，「反中亂港分子和別有用心者伺機作亂」，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨，並揚言「以災亂港」分子一定會受到國安法的追究嚴懲。

對此，林智群在臉書發文表示，香港宏福苑大火，港人發起究責聯署並提出4大訴求，內容都非常正常，但之後發起人就被抓了，網站文章也消失，讓他忍不住說「這就是藍白嚮往的新生活，連共產黨長什麼樣子都不知道，跟人家喊什麼綠共、綠共」。貼文曝光後，網友也留言直呼，「解決有問題的人等於解決問題」、「香港只能示範一次，台灣請自己選擇未來」、「中國人自己過共產主義的生活就好，千萬不要把台灣人拖下水」。

