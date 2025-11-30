連署要求徹查香港大火 發起人隔天遭警帶走

▲香港大埔宏福苑大火，引發全港震驚，截至28日上午，至少造成128人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡，社會要求徹查聲浪不斷。一個自稱「大埔宏福苑火災關注組」在網路上發文，提出四大訴求並發起連署。不過有消息指出，一名男子在29日遭到警方拘捕。

根據《香港01》報導，在宏福苑發生致命火災之後，社群媒體上出現了自稱是「大埔宏福苑火災關注組」，提出四點訴求，包括妥善安置災民、就工程疑涉利益輸送展開獨立調查、重新審視工程監管制度及問責成立獨立調查委員會，並在28日時到大埔墟站附近發放傳單，並收集上萬個連署。

但警方29日時採取行動，將一名與事件有關的男子帶回警署，以涉嫌煽動將其拘捕。消息指是其中一名發起人。

至於網路連署目前已停止，「大埔宏福苑火災關注組」的社群帳號也已經關閉。

國安公署：堅定支持特區嚴懲「以災亂港」行徑

大埔宏福苑五級火造成至少128人死亡、83人受傷，目前仍有150人失聯，引起全球關注。社群掀起對香港當局的痛批聲浪，特首李家超的臉書專頁遭憤怒網友洗版，港府面臨「反送中」運動以來最嚴峻的治理危機。

北京駐港國安公署29日發表聲明宣稱，「反中亂港分子和別有用心者伺機作亂」，在危難時刻惡意攻擊特區政府救援工作，妄圖令香港重回「修例風波」亂局。國安公署表示，堅定支持香港特區依法嚴懲「以災亂港」行徑。

