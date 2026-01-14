連署「反助理費除罪化」助理未續聘？ 劉書彬：一般常情處理

劉書彬今又被爆出用人爭議。（翻攝自劉書彬臉書）

民眾黨立委劉書彬去年在藍委提出「助理費除罪化」修法時，傳出要求辦公室助理不得參與反對連署，今（14日）日再被踢爆，她於去年底未續聘一名曾簽署連署的助理，被質疑秋後算帳，對此，劉回應，助理是依法年度換約或不續約，「這是一般的常情」。

回顧事件背景，去年國民黨立委提出「助理費除罪化」修法，引發跨黨派國會助理連署反對，要求撤案，期間，傳出劉書彬辦公室有助理參與，其中1人還被劉書彬當面痛斥，她當時回應只是請助理們「好好思考」，隔數日，劉又遭前邱姓助理指控「對下屬無差別的職場霸凌」。

今日有媒體報導指出，劉書彬在前邱姓助理事件後，欲撤換同期進入的法案助理，並稱「我不需要法案」，結果有一名助理於去年底未獲續聘。

對此，劉書彬今日在立法院受訪時回應，助理均依法年度換約或不續約，若有缺額即延攬其他人才進入辦公室，「這是一般的常情」，並感謝各界關心。