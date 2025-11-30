連署「徹查宏福苑大火」 1發起人遭港警國安處拘捕訊問

香港宏福苑大火延燒到昨（29）天早上才大致撲滅，外界將火災矛頭指向維修工程，不過當局表示，大樓外圍的棚網有達到阻燃的要求，同時香港市民發起網路連署，向當局問責，目前累積超過5千份簽名，不過有香港媒體報導，連署發起人之一的男子遭到港警國安處訊問。

棚網標準出問題？專家：「建築結構」延燒關鍵

香港宏福苑大火災情慘重，引發社會輿論，向當局問責，有市民發起網路連署，要求徹查工程監管制度跟利益關係，目前累積超過5千份簽名，不過香港媒體報導，連署發起人之一的男子卻遭到港警國安處訊問。

火災疑點重重，有專家點出，大樓的建築結構是造成火勢延燒的關鍵，東京大學副教授吉岡英樹指出，建築外側的陽台有避難效用，在日本經常使用，但在宏福苑卻沒有設置陽台，且疏散樓梯垂直，因此一旦火跟煙進入，就會沿著樓梯向上蔓延。

雖然外界將火災矛頭指向維修工程，不過香港保安局表示，大樓外圍的棚網有達到阻燃的要求，但立法會議員田北辰質疑，火燒得這麼快，棚網的標準是不是有問題。

救出3貓1烏龜無發現遺體 民眾弔唁罹難者

大批救難人員深入火災現場持續搜索，救出3隻貓跟一隻烏龜，不過暫時沒有發現更多遺體，其中香港沙田消防局人員何偉豪因傷重不治殉職，不少民眾帶著鮮花卡片，到當局設置的弔唁處為罹難者祈福。

弔唁民眾表示，現在很多感受未能平復，罹難者說不定是認識的工友、說不定是朋友。

民眾紛紛對宏福苑罹難者悼念。圖／路透社、美聯社

基金+捐款共11億港幣 當局對9百受災戶發1萬港幣

香港政府成立援助基金加上各界捐款，共有11億港幣，當局表示，已經向9百多戶受災家庭發放一萬港幣的應急補助金，同時協助居民補辦身份證明文件，以便領取相關補助。

