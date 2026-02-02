連義大利都抗議美ICE! 將為米蘭東奧進駐 數百民眾大罵「蓋世太保」

義大利民眾抗議美國ICE將進駐米蘭東奧。 圖 : 翻攝自參考消息

[Newtalk新聞] 據《美聯社》 1 月 31 日報導，數百名示威者 31 日聚集在米蘭，抗議美國移民與海關執法局（ICE）人員在即將到來的米蘭冬季奧運會期間進駐部署。

報導稱，參與抗議的人員包括義大利民主黨、義大利總工會等組織成員，還有許多義大利民眾。

主辦方分發了塑膠哨子，參與者在一輛廂式車播放的喧鬧音樂中吹響哨子。此次抗議既是針對美國 ICE 人員參與美國冬奧會代表團安保工作的消息，也是針對現場許多示威者口中「美國正在悄然抬頭的法西斯主義」。

美國川普政府近期不斷加強 ICE 特工的執法力度，並再次於明尼蘇達州造成了抗議民眾的死亡，相關事件也引發當地民眾的不滿情緒。圖為當街逮捕民眾的 ICE 特工。 圖 : 翻攝自 IC Photo

即將派駐米蘭的美國 ICE 人員同在明尼蘇達州及美國其他地區開展打擊移民行動的執法人員不屬於同一部門。

但美國 ICE 人員進駐的消息在義大利引發了強烈反對。米蘭市長朱塞佩·薩拉已表示，不歡迎這些人員到來。義大利內政部長馬泰奧·皮安泰多西則已被要求於本周前往義大利議會就美國 ICE 人員此次進駐事宜接受質詢並作出說明。

示威者西爾瓦娜·格拉西舉著一塊標語牌，上面寫著「ICE=蓋世太保」。她表示，美國 ICE 人員在明尼阿波利斯射殺抗議者、拘押兒童的畫面令人深感不安。

