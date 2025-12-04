連翡翠都沒摸到 7旬翁遭詐險噴29萬養老金

〔記者湯世名／彰化報導〕1名7旬老翁在LINE收到詐騙集團傳送的玉石翡翠投資廣告，信以為真加入投資群組，對方慫恿他投資買賣翡翠穩賺不賠，雙方並約定12月1日在彰化縣和美鎮某超商交付29萬元，詐團1名女車手出面交易時被民眾發覺形跡可疑報警，警方趕抵進行埋伏，趁雙方交易時一擁而上將女車手逮獲，老翁始驚覺遭詐，直呼「養老金差點沒了」。

和美警分局指出，他們12月1日獲報在和美鎮彰新路附近超商疑似有詐騙集團車手，警方立即前往現場部署埋伏，待老翁與女車手面交29萬元時上前盤查，當場將女車手查獲到案，並查扣29萬元、收據及工作手機等證物。

警方指出，本案經查為詐騙集團利用LINE傳送玉石翡翠假投資廣告，誘騙76歲老翁加入LINE假投資群組，慫恿老翁買賣翡翠投資讓其誤信穩賺不賠，並聯繫老翁約定面交投資29萬元；當天有民眾發現女車手在超商內形跡相當可疑，遂立即向警方通報，經警方埋伏當場查獲女車手，老翁始驚覺遭詐，全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

