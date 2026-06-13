連老祖宗五權憲法都不要？蔣萬安喊廢監院 他爆驚人內幕：怕被查

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政治中心／綜合報導

台北市長蔣萬安日前公開呼籲廢除監察院，引發政壇高度關注。（圖／翻攝畫面）

台北市長蔣萬安12日在臉書拋出震撼彈，高呼要民進黨修憲「廢除監察院」，更搬出前院長陳菊昔日金句「希望我是最後一任」背書。此話一出立刻在政壇炸鍋，政治工作者周軒隨即發文開砲，狠酸蔣萬安連老祖宗留下的五權憲法都不要，背後盤算其實是為了卸任後「留後路」，並一口氣盤點台北市近期連爆的5大市政爭議，直指蔣萬安根本是怕被調查才急著拆除未爆彈。

蔣萬安日前南下與南投縣長許淑華合體，卻罕見透過臉書呼籲國民黨立委提案廢監院。周軒直言，外界都在納悶蔣萬安到底在盤算什麼，甚至質疑是不是準備要挑戰總統大位。但他一針見血地指出：「真的沒有那麼複雜，大家不要想多了！」周軒分析，蔣萬安高喊廢除監察院，純粹只是在幫自己找退路。

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為了佐證說法，周軒火力全開，一舉列出台北市近期頻頻鬧上新聞版面的5大市政爭議。包含負壓吸菸室的施工品質與經費來源疑慮、造價高達700萬的秀珍菇遮陽傘、捷運信義線東延段的施工安全亮紅燈、大直培英社宅基地挖出7000噸事業廢棄物，以及大龍與西寧市場改建爆發的諸多糾紛。

周軒痛批，隨便一抓就是5大爛攤子，檯面下沒爆出來的想必更多。他直言，這每一筆帳都可能讓蔣萬安在卸任後面臨嚴格調查。因此，蔣萬安現在急著呼叫自家立委兄弟趕快把監察院廢掉，手段就跟民眾黨為了護航黨主席柯文哲，企圖大修刑事訴訟法簡直如出一轍。

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