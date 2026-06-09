連育嬰津貼都要A！高金素梅詐領手法曝光
[NOWNEWS今日新聞] 台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉貪案日前偵結起訴，其中被指控詐領的787萬餘元公款項目中，一起涉及「育嬰留職停薪津貼」的案件格外引發外界關注。檢方指出，高金素梅辦公室涉嫌透過「假留停、真人頭」手法，讓實際仍在工作的助理申領育嬰津貼，詐得15萬8040元補助款，相關情節也成為起訴書中的重點內容之一。
製作育嬰留停「假公文」掩護 半年領走15萬補助
根據起訴書內容，案件發生於2013年間，當時高金素梅辦公室一名陳姓助理在生下第2個孩子後，依法可申請育嬰留職停薪津貼。不過，經調查發現，陳姓助理實際上並未停止在立法院的工作，仍持續執行助理職務。檢方認定，高金素梅明知相關情況，仍授意負責行政業務的助理安排一名楊姓人士掛名接替職缺，以符合留職停薪的表面形式，藉此向主管機關申請相關補助。
檢方指出，為讓申請程序看似合法，高金素梅國會辦公室還涉嫌製作陳姓助理申請育嬰留職停薪的「假公文」，並提交給勞保局作為申請依據。在相關文件掩護下，陳姓助理一方面持續領取助理薪資，另一方面則以育嬰留停名義申請補助，自2013年2月至7月間，共領取15萬8040元育嬰津貼。檢方認為，此舉已涉及利用不實資料向政府申請補助，涉嫌觸犯《刑法》詐欺取財等罪嫌。
助理早坦承犯行、高金仍毫無悔意！檢方求重處12年6月
檢方批評，高金素梅身為20多年的資深國會議員，理應監督預算與維護制度運作，卻被指控協助部屬透過人頭掛名、偽造公文等方式詐領補助，不僅侵害國家財政利益，也重創民眾對政府制度及公職人員廉潔性的信任。
值得注意的是，檢方指出，涉案的陳姓助理與楊姓掛名人頭在偵查過程中均已坦承犯行，配合調查態度良好，因此建請法院依法從輕量刑；反觀高金素梅則被檢方認定始終否認犯行，對相關指控多以不知情為由辯解。
檢方認為，高金身為民意代表卻涉嫌帶頭違法，且犯後態度不佳、缺乏悔意，因此將本案與其他涉嫌詐領助理費及違法進口快篩等案件一併考量後，依《貪污治罪條例》等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量處12年6月以上有期徒刑。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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