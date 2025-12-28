連胡會20週年 國民黨選擇和平 鄭麗文盼搭橋

國民黨主席鄭麗文二十八日強調，藍白合的進程、氛圍非常正面和良好，她深具信心。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

今年是時任國民黨主席連戰和中共總書記胡錦濤舉行「連胡會」二十週年。現任國民黨主席鄭麗文在參加一場座談會時表示，二００五年連胡會是在兩岸兵凶戰危下的歷史性創舉，不但有非常重大成就，也奠定馬英九前總統八年施政，兩岸和平交流繁榮、外交休兵和擴大國際參與。如今再次兵凶戰危，希望能再次打開歷史的窗口，搭起和平的橋梁。

二００五年四月二十六日，連戰應胡錦濤邀請赴大陸展開為期八天的「和平之旅」，同年月二十九日「連胡會」在北京人民大會堂正式登場，會後雙方以「新聞公報」形式發表「兩岸和平發展共同願景」（五項願景）。鄭麗文當時是國民黨發言人隨同前往。

鄭麗文強調，台海和平至關重要，不只是台灣跟北京，關係的是人類會不會因此引發第三次世界大戰自我毀滅。國民黨要堅定清晰的向全世界發出訊息，「我們有不一樣的選擇，我們可以選擇和平」。

談到有意訪陸並會晤大陸領導人。鄭麗文感慨，很多人潑髒水、扣紅帽、扯後腿，甚至編了很多不存在的故事，像是要有門票、要有條件、要有交換；但這些都不存在，需要堅持的只有九二共識與反對台獨。鄭麗文直言，前總統李登輝的「兩國論」已經不可能了；從前總統陳水扁、蔡英文到現任總統賴清德，也都公開說過「不可能台獨」。那對於兩岸和談，綠營何必一直不斷的唱衰呢？是害怕和平成真嗎？害怕販賣了這麼久的戰爭陰影跟謊言這麼的不堪一擊嗎？

鄭麗文回想，當年兩岸兵凶戰危、局勢緊張，國民黨內部至少有一半的聲音反對連胡會，因為沒有人知道會是什麼結果，搞不好連戰會因此鋃鐺入獄。二００五年連戰當著她的面提到對時局的深深憂慮，面對隨時會戰爭的陰影感到自責不已。當時她本來不想再從政，也不想再參與任何政黨，但連戰對兩岸和平的理想讓她同意加入國民黨，並為連胡會獻策。