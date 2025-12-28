連胡會20週年 鄭麗文盼再次打開歷史窗口：兩岸絕對可以化解歧見

國民黨主席鄭麗文近日表明，期盼明年上半年可訪問中國並與中國國家主席習近平見面。（資料照／鄒保祥攝）

國民黨主席鄭麗文近日表明，期盼明年上半年可訪問中國並與中國國家主席習近平見面。她今（28日）於連胡會20週年座談會上，也強調過去連胡會帶來豐碩成就，期盼未來能再一次打開歷史窗口，相信透過兩岸智慧，絕對可以化解歧見而和解，並帶來和平。

2005年國民黨推動和平之旅，時任黨主席連戰前往中國，與時任中共中央總書記胡錦濤在北京市人民大會堂會談，當時擔任國民黨發言人的鄭麗文，如今成為國民黨主席，也期盼能在過去的努力之上，開拓更大的可能性。

鄭麗文今參與「連胡會20週年」的座談會，她受訪時說，「連胡會」在當時是非常歷史性的創舉，同樣也在兩岸兵凶戰危、局勢非常緊急的時刻，如果不是領導人有重大的政治決心跟擔當，恐怕也很難看到當年連胡會的成形。雖然當時承受很多的壓力和攻擊，但是也看到當年連胡會有非常豐碩的重大成就，奠定了接下來馬英九政府8年施政下的兩岸和平交流及繁榮，更帶給中華民國外交休兵及偌大的國際參與空間。

鄭麗文回憶，當時陸生、陸客來台，為服務業、旅遊業帶動榮景，猶然深刻，而民進黨造謠的種種問題也從不曾發生。如今時光飛逝、白駒過隙，1晃眼20年過去了，令人感慨的是，兩岸關係再次兵凶戰危、戰雲密布。期盼未來能再一次打開歷史窗口，搭起和平橋樑，也希望她能盡一己之力，讓大家看到兩岸人民、台灣社會都是愛好和平的，「我們一定會盡其所能。來避免不幸戰爭的發生」。

鄭麗文致詞時也說，陳水扁因為兩顆子彈連任總統時，過程驚滔駭浪，誰也不服；國家陷入重大危機，而陳水扁也為了保存政權，放手一搏，提出一邊一國，不惜挑起國際最敏感的神經，兩岸關係緊張，兵凶戰危。而過去台灣對立嚴重，省籍仇恨、統獨及藍綠對立到達高峰，包含導演侯孝賢在內，台灣很多的文人墨士號召組成族群平等聯盟，沒有黨籍的她便被邀請加入；後續她更和侯孝賢組了台灣民主學校，並挑了最深綠的選區去挑戰。

鄭麗文說，2005年1月她到國民黨中央黨部跟連戰道謝，連戰才當面提到自己對時局的深深憂慮，對自己沒辦法奪回政權，讓中華民國陷入岌岌可危，台灣隨時面對戰爭的陰影，感到自責不已。所以連戰認為，若不勇敢的做一些事情，那便會對不起歷史。

鄭麗文表示，當時在野在國會過半，國民黨雖然是在野黨，但連戰希望代表主流民意，向全世界證明、宣揚台灣愛好和平，兩岸必須和解，陳水扁並不代表台灣人民，要進行破冰之旅，所以她才會獻策，並在連戰邀請下加入國民黨，並希望完成歷史壯舉。

鄭麗文表示，連戰在接下陳明忠的和平之鑰後，隨即授命江丙坤擔任副主席，籌畫破冰之旅。端看歷史，會發現事在人為，只要堅信正確的道路，即便當年環境艱險，國民黨還是做了該做的事。尤其當年國民黨內至少有一半的人反對，因為沒有人知道會是什麼結果，搞不好連戰更會鋃鐺入獄，可每個細節都經過推敲。

鄭麗文指出，她一個文學家朋友說，當年連戰踏上中國大陸土地的那刻，兩岸人心就不一樣了，當年春暖花開，迎來了不一樣氛圍及善意，原來兩岸真的可以不用兵戎相見，更不需要自相殘殺。所以相信透過兩岸智慧，絕對可以化解歧見而和解，帶來和平，不只能讓台灣免於戰火蹂躪，還能帶來區域穩定，以及人類和平，在此基礎上迸發人類文明的另一個高度。

嘆「鄭習會」被許多人唱衰編故事 鄭麗文堅稱：國民黨要建立清晰訊息「選擇和平」

鄭麗文強調，現在有很多人唱衰、扯後腿、潑髒水，幫她編了很多情景，說了很多不存在的故事，說什麼要有門票、條件交換，但這些都不存在，事實上非常簡單，就是九二共識，反對台獨。既然李登輝的兩國論已經是不可能的幻影，也不可能宣布台獨，那其實賴清德不用緊張，只要接受九二共識，下架台獨黨綱，「我相信他可以比我還快見到習主席」。

鄭麗文質疑，何必一直唱衰呢？難道是害怕和平成真嗎？害怕販賣這麼久的戰爭陰影原來這麼不堪一擊嗎？她和各國代表、智庫都強調，台海和平至關重要，不只是台灣跟北京的事，關係的是人類會不會因此引發第三次世界大戰，自我毀滅；所有的外國友人也都高度憂慮，表示台海之間絕不能擦槍走火，否則就是毀滅性的結果。

鄭麗文表明，國民黨在台灣要建立清晰穩定的訊息，那就是我們有不一樣的選擇，我們可以選擇和平，而且還要締造開創和平所需要的條件及環境氛圍。而這項努力不是只有台北跟北京，也希望全世界國際社會共同支持，包括華府在內，才不會因為台灣內部政黨輪替，致使兩岸關係顛簸、無法穩定。

鄭麗文說，單靠她做不到，台灣的主流民意必須共同表達對和平的強大願望，爭取來自北京的誠意、善意及互信，在各界祝福下，得以看到人類可以透過和平的方式，化解歧異。不但要避免戰爭帶來毀滅性的結果，更要積極證明和平的價值，她才會說1+1大於2、強強聯手。

鄭麗文強調，兩岸和平會帶來無限的價值利益與紅利，雖然有各種騷擾、打擊，希望破壞這項好事，但她還是希望把握每次機會，傳達和平理念，回應20年前跨時代的努力，也希望20年後的今天，能在過去的努力之上，開拓更大的可能性。



