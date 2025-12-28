連胡會20週年 鄭麗文：昔奠定馬8年兩岸和平繁榮、今盼再開歷史窗口

國民黨主席鄭麗文今（28日）在「連胡會」20週年紀念活動表示，當年「連胡會」是在兩岸兵凶戰危情況下，一個非常歷史性的創舉，不但有非常重大的成就，也奠定馬總統8年施政，兩岸和平交流繁榮及外交休兵及擴大國際參與。如今再次兵凶戰危，希望能夠再次打開歷史的窗口，搭起和平的橋樑，挽救大家都不願意看到的，可能悲慘的發生。

國民黨主席鄭麗文。（中天新聞）

曾親身經歷「連胡會」、且當時擔任國民黨發言人的鄭麗文，下午受邀出席「『連胡會』20年路漫漫，從國共和解到兩岸合作紀念座談會」，她在進入會場前接受媒體訪問。

對於今年適逢「連胡會」20週年紀念並出席活動，是否期待昔日兩岸關係的改善？

鄭麗文表示，當時是一個非常歷史性的創舉，也是一樣的，在兩岸兵凶戰危、局勢非常緊急的時刻，如果不是領導人重大的政治決心跟擔當，恐怕也很難看到當年「連胡會」的成型。

國民黨主席鄭麗文出席紀念連會20週年活動。（中天新聞）

她指出，當時雖然有很多的壓力、很多的攻擊，但是也看到當年「連胡會」有非常非常豐碩的重大成就，也奠定了接下來馬總統8年施政，兩岸和平交流繁榮，也帶給中華民國外交休兵，以及偌大的國際參與的空間；更是不管是在服務業、旅遊業所帶動的陸生、陸客種種的榮景，印象油然深刻，尤其民進黨所造謠生事的種種問題，從來不曾發生。

她說，如今時光飛逝，白駒過隙，一晃眼，20年過去了。令人感慨的是，如今兩岸關係再次的兵凶戰危，戰雲密佈。

鄭麗文強調，「我們希望能夠再一次打開歷史的窗口，搭起和平的橋樑，挽救大家都不願意看到的，可能悲慘的發生。所以在這邊，我們也希望盡一己之力，讓大家看到。兩岸人民是愛好和平的，台灣社會是愛好和平的，我們一定會盡其所能，來避免不幸戰爭的發生。」

