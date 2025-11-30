連胡錫進都看不下去！公安突擊歌星大槻真希「斷電拉下台」 他批太過頭

中國戰狼外交的代表性人物，《環球時報》前總編輯胡錫進。翻攝環球時報官網



中日關係持續緊繃，中國為此大動作砍赴日旅遊機票，就連日本天后濱崎步的上海演場會也臨時被卡，歌手大槻真希在演出過程也突被斷電，更有公安直接架著她下台，再掀爭議。然而，曾是中國官方喉舌的《環球時報》前總編胡錫進這次也一反常態表示，這一切太過頭，呼籲官方應與日本政府溝通，不要波及民間活動。

繼濱崎步上海演唱會突然取消後，大槻真希在上海演出到一半，舞台電閘突然被斷電，就在全場驚嚇之餘，中國公安上台就把歌手架離現場，因事發突然且未對外詳細說明，令日本粉絲相當不滿。

針對近期大大小小中日衝突，胡錫進昨（29日）晚間在微博指出，這一輪對日鬥爭注定將是長期的，一方面要堅決推進對日制裁，讓日本經濟上、政治上都感受到痛，不過，他認為，這些行動應控制好邊界，「特別是操作層面的平穩，不把日本民間與日本政府完全混為一談」。

胡錫進解釋，近期中國減少對日文化交流，像是日本動畫片檔期延後，日本藝人的中國演出被取消，有的日本演員已經來了，卻被減少、取消表演場次，「透過這些做法傳遞對高市早苗政府的一種態度，這些做法都沒問題，不過，一名日本歌手正在台上獻唱，只要歌曲的內容沒有問題就該讓她把歌唱完，到時再停止她的演出，怎會在唱到一半時關燈，當眾把歌手轟下台，「對藝人的不尊重也過頭了。」

胡錫進認為，這類的制裁行徑，很容易讓民眾產生「治理預期」之外的感受，呼籲政府應當避免再發生，否則會招致外界批評中日制裁不當，「什麼樣的政策執行都要對當時的具體情景審時度勢。」

胡錫進評論近日的中日衝突，表示中國官方切斷大槻真希舞台電源、當眾拉下台太過了。翻攝自胡錫進微薄

