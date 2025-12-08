客家委員會「114年收冬戲」開幕場已於12月7日(星期日)下午6時整在六堆忠義亭熱鬧登場，今年度特別邀請「114年客家戲曲劇團徵選活動」獲獎團隊－新樂園戲劇團帶來精采的《青天斷婿之真假狀元》演出，同時也安排在地的屏東竹田國中、西勢國小、內埔國小、西勢社區、過溝社區及六堆客家文藝團帶來多元精采的客家藝文暖場表演，除了舞台活動外，並在戲棚下安排戲服體驗、DIY、戲曲彩繪，還有童玩等豐富又好玩的周邊活動。歲末年終的戲曲盛典即將展開，歡迎鄉親們共下來戲棚下看戲、搞尞。

臺灣客家庄從下元節到農曆春節前都會舉辦一系列的廟會活動，並安排客家戲曲之酬神戲，以感謝神明一年來的保佑賜福，並祈求來年順利。客委會邱星崴副主委致詞時說六堆忠義亭是六堆客家人的信仰中心，今（114）年度更是其睽違120年後再次舉辦醮典活動，因此，本會114年收冬戲開幕場特別與「六堆忠義 百年大醮」盛典結合，這場宗教盛典不僅象徵信仰傳承，更是客家族群三百年忠義精神的凝聚展現，應證著收冬戲「謝冬敬神．祈平安」的主軸精神，讓114年收冬戲開幕場更意義非凡。

廣告 廣告

連臺好戲慶收冬 謝冬敬神祈平安！客家委員會邀請您一同到屏東來搞尞

114年收冬戲屏東場戲曲開鑼儀式（由左至右）屏東縣西勢國小謝俊明校長、屏東六堆忠義亭傅民雄主委、客家委員會邱星崴副主委、屏東縣竹田國中湯博榮校長

114年收冬戲活動除了結合各地廟會遶境祈福活動及精釆的收冬戲演出外，為邀請在地客庄的小朋友從廟會中體驗客家戲曲，還特別規劃了小朋友手繪燈籠牆、Open studio後臺參觀、藝文暖場表演、戲服拍照體驗、戲曲彩繪；另外還有廣受小朋友喜愛的手作DIY、童玩遊戲跟古早味小吃等攤位活動，邊看戲還有客家美食品嚐，期將臺灣客家族群在歲末年終時，表達酬神、祈福、謝天的傳統延續下去，重現小時候在戲棚下看戲，一庄看過一庄的廟會榮景，歡迎鄉親扶老攜幼共下來看大戲，回味兒時廟前慶典的熱鬧氣氛，共同感受客家戲曲的美學與文化！

連臺好戲慶收冬 謝冬敬神祈平安！客家委員會邀請您一同到屏東來搞尞

114年收冬戲屏東場（由左至右）屏東六堆忠義亭傅民雄主委、客家委員會邱星崴副主委及萬丹萬泉寺鄭星凱總幹事與開基300年玄天上帝公合影

活動詳情請至客家委員會官網查詢（網址：https://www.hakka.gov.tw/index.html）或上臉書搜尋:客家傳統戲曲收冬戲

原文出處：連臺好戲慶收冬 謝冬敬神祈平安！客家委員會邀請您一同到屏東來搞尞

更多民視新聞報導

太逼真！勝男險被假警察騙光積蓄 《好運來》揭露最新詐騙手法全解析

翁家明演反派太逼真！揭《好運來》高海生的背後血淚

八點檔"世堅"奶牛貓一炮而紅 網友跪求同款肉泥

