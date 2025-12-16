即時中心／温芸萱報導

台灣梨山「聚鑫製茶廠」勇奪2025年法國巴黎世界茶葉大賽獎項，頒獎時大螢幕亮出台灣國旗，卻有兩名中國人突起身高喊「台灣是中國的一部分」。讓現場國際來賓強烈不滿，當場回嗆「如果你不喜歡可以滾」，並高喊NO制止。最終聚鑫仍在台灣國旗下領獎，獲全場掌聲，影片曝光後，網友力挺台灣茶，也有中國網友直言台灣茶好喝、政治不該帶進賽事。

中國陰魂不散又來了！台灣「梨山聚鑫製茶廠」近日在2025年法國巴黎世界茶葉大賽中脫穎而出，成功奪獎，頒獎現場卻出現不和諧插曲。當主持人宣布得獎者來自「台灣梨山聚鑫製茶廠」，並在會場大螢幕亮出台灣國旗時，現場竟有兩名中國人突然起身，以英文高喊「台灣只是一個省份」、「台灣是中國的一部」，突如其來的政治叫囂，讓在場國際來賓相當不滿。

多名與會者隨即反擊，有人當場回嗆「如果你不喜歡可以滾」，也有人直接大聲喊「NO」表達抗議，現場氣氛一度緊張。不過插曲並未影響頒獎流程，梨山聚鑫製茶廠仍站在亮著台灣國旗的舞台前完成受獎，並獲得全場掌聲，展現國際賽事對專業與實力的尊重。

影片曝光後，也在社群平台引發熱烈討論，不少網友力挺台灣茶葉品質，直言「超愛台灣茶，很多時候其實超級怕買到中國茶葉，到底為什麼哪裡都會有中國出來搞笑」、「讓中國人崩潰的茶一定要買爆」、「這種老把戲到底要演到什麼時候」、「到底要到多少個場合亂」。甚至還有中國網友留言支持，表示「這種場合硬扯政治真的很尷尬，台灣茶是真的好喝，今年去台灣三次，最愛的就是梨山茶」。





原文出處：快新聞／連茶葉也管！中國典禮上鬧場 來賓嗆：不喜歡可以滾

