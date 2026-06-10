將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

即時中心／陳奕劭報導

民眾黨中央委員蔡壁如近日參選彰化縣長夢碎，仍在彰化市、和美鎮舉辦兩場「廟口開講」，但她卻因公開挺無黨籍候選人林明鴻，遭挺白網友質疑違紀助選，而「民眾講堂」也將蔡壁如送中評會，最重恐開除黨籍。對此，台灣青年民主協會理事張育萌今（10）日批評，連「民眾黨之母」等級的創黨元老，如今都被送中評會了，民眾黨已陷入集體瘋狂。

張育萌分析蔡壁如事件

張育萌在臉書發文表示，民眾黨陷入集體瘋狂，民眾講堂動手了，直接把創黨元老蔡壁如送中評會，最重就是開除黨籍。他指出，「民眾講堂」已經宛如民眾黨內東廠，昨天重砲指控蔡壁如「違紀助選」，直接向黨中央中評會檢舉「最重開除黨籍」。

廣告 廣告

他指出，蔡壁如想選彰化，黨中央不提名她。她現在不選了，對蔡壁如來說，這件事已經畫下句點了。蔡壁如想在彰化繼續辦「廟口開講」，主題是「藍白共治」。第一場在彰化市辦完，前天到和美辦。無黨籍的林明鴻到場，蔡壁如說「支持一下林明鴻哦，有給他支持嗎？」。

張育萌透露，短短41秒影片，被民眾講堂文革式公審，因為民眾黨在2月，就已經在和美選區提名蘇智弦選議員。所以民眾講堂直接嗆蔡壁如違反〈台灣民眾黨紀律評議裁決準則〉第 15 條，公開支持非民眾黨籍候選人，「意圖使非本黨提名之候選人當選」。

快新聞／連蔡壁如都要鬥？他驚呼「民眾講堂」宛如東廠：這黨已陷集體瘋狂

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞資料照）

他嘆民眾黨已陷入瘋狂

他強調，小草為了護航黃國昌路線，已經陷入瘋狂。任何小黨發瘋似的朝大黨靠攏，地方選舉不推縣市長候選人，整天幫國民黨站台，這個黨有什麼未來可言？這不是意識形態之爭，而是選票計算後，任何小黨都該得出的生存之道。

張育萌認為，蔡壁如深知這個道理，但在民眾黨這個眾人皆醉的鬼地方，清醒的人反而痛苦。當初把民眾黨創黨申請書傳真出去的，可是蔡壁如。沒有蔡壁如，就沒有民眾黨，哪會有如今的小草？

他嘆，連「民眾黨之母」等級的創黨元老，如今都被送中評會了。這個黨實在已經鬥到走火入魔。





原文出處：快新聞／連蔡壁如都要鬥？他驚呼「民眾講堂」宛如東廠：這黨已陷集體瘋狂

更多民視新聞報導

有可能脫黨參選？民眾黨「拍板不徵召」彰化縣長夢碎 蔡壁如全說了

2026九合一將翻盤？命理師曝年底「王權更替」恐大重置

2022那幕太震撼！黃國昌「這1舉動」他看傻了 怒轟搞爛時力投靠白營

