「連蔣萬安都嗆廢監察院了」 林濁水：民進黨還在死挺五權憲法

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監委提名29人名單出爐，林濁水表態衷心建議民進黨重新考量。（資料照片／張哲偉攝）





總統府昨公布29名監察委員提名名單，台北市長蔣萬安今天（12日）表態，建議國民黨與民眾黨立法院黨團可考慮全面否決此次提名，並進一步推動修憲廢除監察院。對此，前立委林濁水表示，連蔣萬安都公開主張廢除監察院，民進黨卻仍堅持五權憲法立場。他也建議民進黨應重新審慎思考相關提名，若最終遭全面封殺，恐使持續捍衛五權體制的立場走向終結，是為國家之福。

蔣萬安12日表示，昨日看到總統府公布的29位監察委員提名名單，他認為目前已非單純人選問題，而是牽涉到監察院存廢的制度性討論。他指出，近年來民眾不僅感受不到監察院的積極功能，在部分社會關注議題上也出現迴避或輕放的情況，並質疑監察院是否已淪為政黨鬥爭工具，甚至成為替政治人物「洗白」的平台，這些都是社會普遍存在的疑問。

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蔣萬安進一步表示，建議國民黨與民眾黨立法院黨團，可以考慮對29位提名人選全數否決，藉此先行凍結監察院運作，再進一步促成朝野共識，推動修憲廢除監察院。

對此，林濁水表示，連蔣萬安都嗆廢監察院了，民進黨還在死挺五權憲法。無論如何，衷心建議民進黨重新考量。







林濁水表示，當然現在提名監委了，未審先撒未免唐突，現在雖然提名了，但是提名名單通過很不容易，何況強調「維護人權」，但名單中竟有人權立場令人大搖其頭的。因此呼籲，一旦被封殺，恐怕就此死了捍衛五權怪制之心，是為國家之福。

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