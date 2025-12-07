連蔣萬安都曾誤觸！人車共道陷阱多 台北「平均1天4件」自行車違規遭罰

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台北市推動YouBike政策，全市人車共道長度已突破300公里，但不少民眾在路口過馬路時仍常「踩雷」。根據北市警局統計，今年1至10月已開出885件「自行車未依標線行駛」罰單，平均每天約4件。甚至連市長蔣萬安過去拍攝宣傳影片時，也曾因直接騎著YouBike過馬路而觸法。

根據北市警局統計，今年1至10月已開出885件「自行車未依標線行駛」罰單，平均每天約4件。（圖／台北市政府交通局）

交通局回應，將主動進行會勘，只要路口空間許可，會補繪自行車穿越線；交工處預計今年盤點完成，明年陸續施工改善。

北市警局統計，自2021年起取締件數逐年攀升：2021年132件、2022年171件、2023年349件、2024年529件，今年1至10月已達885件。其中今年前8個月取締661件，僅9、10月兩個月就增加224件，顯示問題愈來愈嚴重。

市府近年將寬度2.2至2.4公尺的人行道規劃為「人車共道」，但部分路口僅有斑馬線、缺乏自行車穿越道。騎士若直接騎車通過路口即為違規，必須下車牽行才算合法。市議員李明賢直言，許多民眾根本不知道這項規定，如果市府不改善設計，爭議只會反覆上演。

交通局長謝銘鴻表示，只要空間允許就會補繪穿越線，也會同步削平轉角斜坡道。交工處承諾今年完成盤點、明年開始改善工程。至於是否能將行人穿越線視為人車共道延伸，市府已於6月行文交通部，但尚未獲得回覆。

目前北市人車共道鋪面顏色不一致，也讓不少民眾看得「霧煞煞」。交通局指出，國土署已訂定人車分道使用肝紅色鋪面，後續將依全國標準統一調整。

