連藍勾勾都是假的！百萬YTR「酷」誤點這封Email 5.7億觀看心血恐歸零

法國籍百萬YouTuber「酷（Ku）」1日晚間驚傳YouTube頻道遭駭客入侵，無法登入，讓他相當焦急。圖／翻攝自酷IG

來台發展多年、深受台灣觀眾喜愛的法國籍百萬YouTuber「酷（Ku）」，1日晚間驚傳YouTube頻道遭駭客入侵！酷擁有228萬訂閱的頻道「酷的夢」目前大頭貼已消失，雖然影片暫時還在，但他已完全失去帳號控制權。這起事件起因於一封假冒知名網紅「MrBeast」與Adobe官方的釣魚郵件，酷在焦急之餘也透過IG發出求救訊號，希望能有Google內部人員協助挽回累積多年的心血。

誤觸釣魚陷阱 偽造的「藍勾勾」與世紀合作

酷在Instagram限時動態中還原被盜過程，他透露，日前收到一封顯示來自「Adobe官方帳號」的電子郵件，內容聲稱在全球擁有超過4億訂閱的美國頂級YouTuber「MrBeast」有意邀請創作者進行合作拍攝。

由於寄件者帳號旁附有看似官方認證的「藍色勾勾」，酷不疑有他，便點擊連結並依照指示輸入了電子信箱及手機收到的驗證碼。未料，這竟是駭客精心設計的釣魚網頁，在輸入資訊的瞬間，酷的Google帳號隨即遭到劫持，導致他完全無法登入後台。

發現受騙後，酷崩潰地標記了MrBeast及Adobe的官方帳號，憤怒質問「你們在幹嘛？」但也隨即意識到這是詐騙集團冒名手筆。他緊急在社群平台上警告所有同行「YT朋友們，有收到不要點進去！」以免更多創作者受害。

酷發限時動態標記美國YouTuber「MrBeast」，提醒他不要誤點釣魚信受騙。圖／翻攝自酷IG

448部影片陷危機 全網急尋Google員工

目前實際查看「酷的夢」YouTube頻道，雖然累積的448部影片尚未被刪除，但頻道大頭貼已經消失，顯示帳號處於異常狀態。這讓酷感到極度恐慌，他在限時動態中焦急詢問「有在Google工作的人嗎？好緊張，怎麼辦？」

粉絲們也對此感到憂心忡忡，擔心若駭客惡意操作或刪除影片，酷這幾年來累積超過5.7億次觀看的作品將化為烏有。如果酷在此之前沒有進行完整備份，損失將難以估計。

酷現年31歲，過去曾在韓國留學，2017年來台發展。圖／翻攝自酷IG

熱愛台灣獲永久居留 網嘆：心血不能白費

現年31歲的酷，過去曾在韓國留學，2017年來到台灣後便愛上這塊土地，2018年轉職全職YouTuber後，他以獨特的法式幽默與推廣台灣美食、文化的熱情，迅速累積大量粉絲，僅用2年時間訂閱數便突破百萬。

酷對台灣的貢獻有目共睹，不僅在2023年順利取得中華民國外僑永久居留證，去年更斥資製作高規格網路綜藝節目《中文怪物》，創下百萬觀看佳績，頻道訂閱數也因此攀升至228萬。面對如此嚴重的資安危機，不少網友紛紛湧入留言幫忙集氣，希望能早日奪回帳號，保住這位「愛台外國人」的珍貴紀錄。



