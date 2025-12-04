連藍營助理都炸鍋？陳玉珍竟提「助理費除罪化」：不是為特定政黨解套

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍近日提出「立法院組織法修正草案」，擬將立委助理費除罪化，遭疑有意為藍委顏寬恒涉助理費案解套，此舉不僅引發綠營不滿，甚至傳出連藍營立委助理也反彈。對此，陳玉珍今（4日）表示，若要充分討論那就來討論，應該這個議題涉及不分黨派，「這不是為特定政黨來解套，社會的法制觀念必須要建立。」

陳玉珍表示，這件事情起因是全國正副議長聯誼會，在聯誼會內通過提案，從議員助理費開始，這幾年有許多議員因助理費被提起公訴，原因不一。助理費規範在全台都有很多人會誤觸法網，若一項法律在很多人正常運作的情況下觸法，代表這項法律的確有檢討必要。

廣告 廣告

陳玉珍指出，全國正副議長聯誼會覺得法律需要修正後，就到立法院拜會各黨團及立法院長等人，希望能修法讓制度更完整，讓民代更清楚知道界線應該在哪。民代非常忙碌，請助理是應該的，制度不該太過僵化，比如請法案助理、地方選服助理或請部分工時的助理等，應該給從事民代工作的人有充分的空間，所以就按照全國正副議長聯誼會的建議修法。陳玉珍強調，這不是為特定政黨來解套，社會的法制觀念必須要建立。

更多三立新聞網報導

提案貪污5萬不罰挨轟！翁曉玲指「賴瑞隆也有提」：這根本是造謠、雙標

陳玉珍拋「助理費除罪化」！立院民進黨團喊話：千萬別再黑箱表決

不只封殺1.25兆國防預算！藍白離島建設條例逕付二讀 綠：幫中國開大門

陳玉珍版「離島條例」逕付二讀！吳思瑤轟：為一國兩制鋪路

