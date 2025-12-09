連藍營都呼應「公布不執行」愚蠢...李忠憲指政院「武器都在手上」：到底還要客氣什麼？

近日關於行政院長卓榮泰揚言錯誤財劃法「公布不執行」，引發各界輿論，不少台派人士抨擊政院稱「不副署」是僅限一次大絕招的論點，強調不副署不公布就無法落藍白口舌。成大電機系教授李忠憲昨（8日）發文表示，他先前的發文被國民黨引用，還稱是「深綠學者」，這點雖然不認同，但連藍營都呼應其說法，代表「公布不執行」真的愚蠢。

李忠憲昨發文表示，「看到國民黨KMT的臉書引用我的言論還稱我為深綠學者，我是否應該考慮加入民進黨角逐大位？我一點都不覺得自己是深綠！」並說，他認為「副署、公布法案、不執行」真的很愚蠢，連國民黨都呼應這種說法。

廣告 廣告



李忠憲直言，不副署不是最後手段，而是現階段可以連續使用的「制度性工具」，甚至可以變成一種「政治節奏的控制權」。



李忠憲質疑，覺得藍白不對的法律一律不副署，到底還要客氣什麼？藍白立委只會欺負老實人，不敢倒閣，這已經是最基本的對抗方式。



李忠憲也說，行政院還可以提一些有的沒有的行政命令，反正現在又沒有什麼違憲問題，資源都掌握在行政院的手上，還符合法治，「不然你打我啊？可是武器好像都在我手上！」

(圖片來源：李忠憲臉書、三立新聞網)

更多放言報導

卓揆揚言不執行錯誤財劃法...李忠憲形容「失火中警報器被關掉」：台灣走進安靜卻危險的憲政臨界點

安全氣囊已經爆開！卓揆放話不執行錯誤財劃法...李忠憲提「希特勒溫床」德國威瑪政權歷史：台灣已經走到這一步