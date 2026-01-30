連蘋果都拿不夠台積電產能！庫克親認：3奈米卡住iPhone供應

圖為蘋果執行長庫克。（圖／下載自蘋果官網）

連大客戶蘋果也拿不夠台積電產能！蘋果表示，如果自研晶片供應充裕，全系列硬體產品本來都可以賣更多，蘋果執行長庫克透露，自研晶片受到先進製程產能限制、尤其是3奈米，加上iPhone 17大賣，iPhone「庫存非常低」，本季蘋果預期營收將年增13～16％，已經反應蘋果自研晶片供應不足導致的iPhone供貨瓶頸。

蘋果AI進展遠遠落後於矽谷同業，還要與Google合作，才能讓蘋果AI助理在2026年上線提供服務，然而在iPhone 17大受歡迎帶動下，上一個季度仍繳出極為亮麗的成績單，營收、毛利率都創歷史新高，由於iPhone 17產品週期生命力強勁，蘋果預估目前這個季度營收可望比2025年同期成長13～16％，毛利率則可望維持在歷史新高水準。

雖然上一季與本季iPhone銷售前景看起來一片光明，庫克卻在財報會議法說會中坦承，iPhone的供應狀況遭遇瓶頸，因為蘋果的自研晶片使用的先進製程、尤其是3奈米的可得性（availability）不佳，「供應鏈的生產彈性不如以往」，一部分原因是蘋果需求增加。言下之意，就是如果不是因為拿不到更多的先進製程產能，蘋果本季本來可以賣更多iPhone、營收更高。

而自研晶片不足不只影響到iPhone供應量，蘋果表示，AirPods Pro3也因為自研晶片供應量不夠，第四季就已經出現供不應求，基本上蘋果所有使用自研晶片的硬體產品，上一個季度都遭遇供不應求的挑戰，如果晶片供應量夠多，蘋果可以賣出更多產品。

庫克透露，基於影響供應鏈的因素很多，蘋果內部有自研晶片供需狀況的估計，但他不願意在法說會中揭露。

目前蘋果自研晶片包括手機用的A系列、平板與PC用的M系列、藍牙耳機用的H系列晶片，以及Apple Watch採用的S系列，幾乎都獨家下單在台積電。



