連虧三年的台電終於賺錢了、仍累計賠3,500億 這家國營事業今年恐虧近百億

台電周二（27日）召開董事會，並通過 2025 年財報，稅後淨利達 729 億元，創下單一年度盈餘最高，且遠優於預期，一舉超越 2015 年的 617 億元，寫下「最賺」單一年度紀錄。 圖：張良一／攝（台電公司資料照）

[Newtalk新聞] 連虧三年的台電公司，去（2025）年終於由虧轉盈了。台電周二（27日）召開董事會，並通過 2025 年財報，稅後淨利達 729 億元，創下單一年度盈餘最高，且遠優於預期，一舉超越 2015 年的 617 億元，寫下「最賺」單一年度紀錄。也是經濟部所屬「油、電、糖、水」四大國營事業中最賺錢的公司。

不過加上 2022～2024 年的累計虧損，台電帳上累計虧損仍近 3,500 億元。

廣告 廣告

數據顯示，台電去年獲利 729 億元，其中，業外收入約 140 億元、近 600 億元則為電業收入。台電表示，最主要因國際燃料成本下跌，讓發電成本大降；加上去年電費調漲，增加收入盈餘；此外，由於政策性負擔壓力大降，像是過去給予學校、社福團體等單位的電價補貼，該預算將回歸至各主管機關如教育部、衛福部等編列，讓台電回補約 144 億元；另業外收入也貢獻了逾 137 億元。盈餘將用於填補先前的累積虧損。

這家連賠 3 年的國營事業，去年獲利創史上新高的 729 億元，但同為經濟部所屬國營事業的中油，去年全年營收 1 兆 748 億元，稅前虧損 91 億元，累積虧損擴大至 804 億元。原因是為肩負「穩定物價」任務，自行吸收了天然氣、瓦斯等原料成本波動，在該領域之全年政策性補貼就達 173 億元，外加近年石化產業景氣差，中油前十一月稅前虧損約83 億元、累虧 809 億元，估今年可能虧近百億元，在四家國營事業成績墊底。

不過，經濟部也出手相救，11、12 月起陸續讓桶裝瓦斯、油價平穩措施調整，對明年的財務可望減輕不少壓力。

台水方面，前 11 個月稅前淨損 41.3 億元，相較於去年同期虧損約 31.7 億元，虧損又增加9.6 億元，預估年底虧損仍近 59 億，將再創新高。台水坦言，近日因基隆水質污染、淡水管線遭損壞、復水緩慢等，以及須清洗水塔、水費扣減等，虧損壓力再增；至於台糖，今年受惠營建毛利增加，前11 個月稅前淨利 60 億元，已比去年、前年全年的數字都還要亮眼，估全年稅前淨利可望近 68 億元。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

CSIS: 俄烏傷亡逾180萬 俄損失是烏的兩倍多

歐盟高層爆內鬨! 美媒爆料馮德萊恩與卡拉斯爭權 互動惡劣卡人事