連虧3年台電終於大賺729億元創新高 苦主變「這家」割肉相挺

台電近期強化供電穩定，避免小動物導致的跳電意外。（台電提供）

連虧3年的台灣電力公司，去年終於轉虧為盈，台電今（27）日召開董事會並通過2025年財報，稅後淨利高達729億元、遠超預期，一舉超越2015年的617億元，寫下單一「最賺」年度紀錄，不過加上先前累計的4200億元鉅額虧損，仍杯水車薪，且這「獲利王」光環背後，其實是靠兄弟公司中油「割肉」相挺，中油去年再度慘賠91億元，主要就是扛下破百億的天然氣發電成本。

因為台灣目前仍以火力發電為主，天然氣等能源燃料價格因俄烏戰爭而持續高昂，因此近期台電已多次調整工業與民生電價，且一直要求編列千億預算來撥補台電虧損，遭到立法院多次封殺。

最新數據顯示，台電去年獲利的729億元，業外收入約140億元、近600億元則為電業收入。台電表示，與合理利潤近300億元相比，增加約300億元，盈餘將用於填補先前的累積虧損。

台電副總經理蔡志孟日前表示，台電去年轉虧為盈有三大原因，第一是電費收入增加，電價合理化貢獻，第二、最主要原因是國際燃料成本下跌，讓台電發電成本大幅下降，粗估降約300億至400億元；第三則是非電業收入增加逾百億。

這家連賠3年的國營老大哥，去年狂賺729億元、創下史上新高，但同為經濟部所屬國營事業的中油，去年全年營收1兆748億元，稅前虧損91億元，累積虧損擴大至804億元。

中油高層透露，去年政策性負擔353億元，其中天然氣「應漲未漲」的影響最大，全年在這領域的政策性補貼金額就高達173億元，還有「亞鄰最低價」的油價公式，就算國際原料成本與匯率波動，中油仍須自行吸收，自從2020年起連虧6年，負債率已高達93%。

