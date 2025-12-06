連袂出席新北苗栗同鄉會大會 綠委：一起在地方加油是好事

新北》2025.12.06▲民進黨提名參選新北市長、立法委員蘇巧慧(前左二)與苗栗縣長參選人、苗栗縣議員陳品安(前右二)連袂出席新北苗栗同鄉會大會，喊話一起在地方加油是好事。（吳嘉億攝）

針對賴清德總統今（6）日一連出席天主教輔仁大學創校百年感恩慶祝大會、新北苗栗同鄉會大會，都與民進黨提名參選新北市長、立法委員蘇巧慧同台，被新聞媒體記者問到是否在助攻選情？對此，蘇巧慧在同鄉會大會前受訪時攜手苗栗縣長參選人、苗栗縣議員陳品安受訪表示，這些都是既定的行程，很高興受邀，大家一起同喜同賀，在地方加油，都是好事。

陳品安表示，他跟新北市苗栗同鄉會的理事長王大姊本來就是很好的朋友，她的媽媽就住在自己的選區裡面，所以特別上來支持新北市苗栗同鄉會，他也會請苗栗同鄉會的朋友一定多多支持最優秀的新北市長參選人蘇巧慧。

蘇巧慧表示，今天出席新北市苗栗同鄉會理事長的交接，除了陳品安特別從苗栗北上外，可以看到民進黨新北市的民意代表，不管是從委員到議員，大家都在一起，這樣的新北團隊，相信黨是非常致力於栽培年輕人，能夠有機會為地方服務，而且都被評鑑為會做事、又有誠懇態度，都是好的優秀人才。最後強調希望可以一代接一代、一棒接一棒，每一個位置都有最好的人才來擔任，民進黨一定會加油。

