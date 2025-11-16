連見5國駐台代表 鄭麗文破封殺傳聞

國民黨主席鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪，傳聞指她因評論俄羅斯總統普丁「不是獨裁者」而遭歐洲駐台機構封殺，但鄭麗文16日與德國在台協會處長狄嘉信會面，雙方就政局、兩岸關係等交換意見；而美國在台協會（AIT）也公開處長谷立言日前與鄭的會面合照，指雙方一致認為對話是處理挑戰的關鍵。

鄭麗文對普丁的說法，有媒體指鄭踩到歐洲各國紅線，稱歐洲國家駐台機構表態「不會再跟國民黨中央互動」。鄭回應報導完全子虛烏有，她當選主席後，馬上有來自歐洲的代表處與她積極聯繫，希望安排會面。

鄭麗文連日在臉書上秀出與AIT、日本、新加坡以及英國駐台代表的合照，讓此傳聞不攻自破。鄭昨在與德方會面後表示，國民黨一貫重視民主、自由、法治價值，也肯定德國長期支持台灣。她指出，在區域情勢高度敏感的當下，維持現狀是所有民主夥伴共同關注的核心。

狄嘉信提到，民主與法治始終是雙方合作的共同基礎，德國高度重視台海和平穩定，相關議題已成為德國的重要利益。他也表示，德國願意持續與國民黨保持密切聯繫，雙方將延續既有溝通管道並期待後續交流。

AIT昨也說明，谷立言與鄭麗文近日會面討論台海局勢與區域穩定。谷立言重申，美國對和平的承諾不變，兩岸分歧應以和平、無脅迫方式處理。AIT指出，雙方一致認為對話是處理挑戰的關鍵，當前更應避免任何改變現狀的舉動。

藍委林德福認為，AIT此次公開訊息主要是讓民眾放心，因近期確實有疑美論聲音，美方才會特別強調維持和平的承諾，而AIT在發文中提到支持對話、反對單方面改變現狀，明顯是傳遞給賴清德總統的訊號，提醒不要採取可能升高台海風險的行為。